Held van de dag: Robert Lewandowski

Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski.

Op 22 september 2015 stond in de Bundesliga de wedstrijd tussen Bayern München en VfL Wolfsburg op het programma. De bezoekers kwamen in de 26ste minuut op 0-1 door een treffer van Daniel Caligiuri. VfL Wolfsburg wist de voorsprong lange tijd vast te houden, totdat Lewandowski inviel en het op zijn heupen kreeg. De Poolse aanvaller scoorde in de 51ste, 52ste, 55ste, 57ste en 60ste minuut en draaide de 0-1 achterstand om naar een 5-1 voorsprong. Hierdoor wist Bayern München de wedstrijd winnend af te sluiten. Door zijn club hoogstpersoonlijk naar de 5-1 overwinning te schieten, werd Lewandowski de held van de dag.

De Poolse spits verbrak die avond diverse records. Zo is Lewandowski nu de speler die als snelste vijf doelpunten achter elkaar wist te maken in de Bundesliga, maar ook met vier treffers in minder dan zes minuten en een hattrick binnen drie en een halve minuut gaat hij de recordboeken in. Ook was Lewandowski de eerste speler die als invaller een hattrick maakt in de Bundesliga.

Foto: Pro Shots