Held van de dag: Robin van Persie

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

Oranje-international Robin van Persie.

Op 11 oktober 2013 speelde het Nederlands elftal een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2014. De wedstrijd tegen Hongarije was voor de meeste spelers niet zo speciaal, maar voor Robin van Persie was dat wel het geval. De aanvaller stond voorafgaand aan de wedstrijd namelijk op 48 doelpunten voor het Nederlands elftal en had nog drie doelpunten nodig om de meest trefzekere speler aller tijden van Nederland te worden. In de eerste helft wist de Rotterdammer twee keer met een kopbal te scoren. Hierdoor evenaarde hij Patrick Kluivert als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Door in de 53ste minuut van dichtbij opnieuw te scoren, maakte Van Persie zijn 41ste doelpunt voor Nederland en ging over Kluivert heen. ‘’Ik had niet verwacht dat het zo zou lopen. Ik verloor in de eerste minuten twee keer de bal en ik heb amper getraind deze week. Maar dan nog mag dat natuurlijk niet gebeuren, al hebben we na de mindere openingsfase erg goed voetbal laten zien’’, zei Van Persie na de 8-1 overwinning. Door het record in handen de pakken, werd Van Persie de held van de dag.

‘’Vroeg of laat zou het toch wel gebroken worden. Ik heb het record tien jaar in handen gehad en daar ben ik hartstikke trots op. Nu ben ik gewoon heel blij voor hem. Elke interland werken we naar perfectie. Als hij dan drie keer scoort, is dat toch fantastisch?’’, zei Patrick Kluivert na afloop.

Bekijk hieronder een samenvatting van de historische wedstrijd Nederland – Hongarije:

Foto: Pro Shots