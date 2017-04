Held van de dag: Sadio Mané

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we

Liverpool-aanvaller Sadio Mané.

Op 16 mei 2015 speelde Sadio Mané met zijn voormalig werkgever Southampton een wedstrijd tegen Aston Villa. In de wedstrijd zette Sadio Mané in een tijdsbestek van twee minuten en 56 zijn club op een 3-0 voorsprong. De Senegalees scoorde namelijk in de dertiende, veertiende en zestiende minuut. Met twee doelpunten vergrootte Shane Long vervolgens de tussenstand tot 5-0. Christian Benteke deed vlak voor rust nog iets terug door de 5-1 te maken. In de tweede helft bepaalde Graziano Pellè de eindstand op 6-1.

Door de hattrick werd Mané niet alleen de held van de dag, maar verbrak ook een record. Hij maakte namelijk de snelste hattrick in de historie van de Premier League. Het vorige record stond op naam van Robbie Fowler. Hij had namens Liverpool vier minuten en 33 seconden nodig om drie keer te scoren. Maar de hattrick van Mané is niet de snelste ooit in het Engelse voetbal. James Hayter maakte namelijk voor Bournemouth een hattrick in twee minuten en twintig seconden. Bournemouth was toen nog actief in de League One.

Bekijk hieronder de historische hattrick van Sadio Mané:

Foto: Pro Shots