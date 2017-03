Held van de dag: Sergio Agüero

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop een speler iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we Manchester City-aanvaller Sergio Agüero.

Op 03 oktober 2015 stond de wedstrijd tussen Manchester City en Newcastle United op het programma. Sergio Agüero werd, door vijf doelpunten te maken in een tijdsbestek van twintig minuten, de held van de dag. Aleksandar Mitrović bracht Newcastle United op een 0-1 voorsprong, maar daarna stal Agüero de show. Hij wist een hattrick te maken door te scoren in de 42e, 49e en 50e minuut. Na een doelpunt van Kevin de Bruyne wist Agüero ook te scoren in de 60e en 62e minuut. Nooit eerder wist iemand in de Premier League in twintig minuten vijf keer te scoren.

Agüero is niet de eerste speler die vijf treffers maakt in een Premier League-wedstrijd. Eerder gingen Jermain Defoe, Alan Shearer, Andy Cole en Dimitar Berbatov de Argentijn al voor. Zij wisten het echter niet in zo’n kort tijdsbestek als Agüero te doen.

Bekijk hieronder de doelpunten van Sergio Agüero: