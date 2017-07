Het elftal van toen: Arsenal FC in de Champions League-finale van 2006

Op 17 mei 2006 stonden FC Barcelona en Arsenal FC tegenover elkaar in de Champions League-finale. Sol Campbell zette de Engelse club op 0-1. Via doelpunten van Samuel Eto’o en Juliano Belletti wist FC Barcelona de 0-1 achterstand om te buigen in een 2-1 voorsprong. Maar wie stonden er ook alweer aan de aftrap bij Arsenal FC en hoe vervolgden zij hun loopbaan? Voetbalonline.nl heeft het in beeld gebracht.

Doelman: Jens Lehmann

Jens Lehmann bleef nog tot juli 2008 bij Arsenal FC en vervolgde zijn loopbaan daarna bij VfB Stuttgart. Daar speelde hij tot de zomer van 2010. Vervolgens zat hij even zonder club, maar keerde in 2011 een paar maanden terug bij ‘The Gunners’. Daarna stopte de doelman met profvoetbal.

Rechtsachter: Emmanuel Eboué

Ook Emmanuel Eboué speelde nog een aantal jaren bij Arsenal FC. In 2011 stapte hij over naar Galatasaray SK. Daar stond hij vier seizoenen onder contract. De rechtsachter kwam vervolgens zonder club te zitten. In maart 2016 stond hij nog even onder contract bij AFC Sunderland, maar momenteel zit hij opnieuw zonder club.

Centrale verdediger: Kolo Touré

Kolo Touré verruilde Arsenal FC in 2009 voor Machester City. Daar stond de verdediger onder contract tot 2013 en vertrok vervolgens naar Liverpool FC. Vorige zomer tekende hij een contract bij zijn huidige club Celtic FC.

Centrale verdediger: Sol Campbell

Doelpuntenmaker Col Campbell bleef niet lang meer bij ‘The Gunners’. In augustus 2006 vertrok hij namelijk naar Portsmouth FC. Vervolgens zat hij heel kort bij Notts County FC en een half jaar zonder club. In 2010 keerde hij terug bij Arsenal FC, maar dit was van korte duur. Nadat hij nog één seizoen bij Newcastle United onder contract stond, beëindigde hij in juli 2011 zijn loopbaan.

Linksachter: Ashley Cole

In de zomer van 2006 verliet Ashley Cole zijn club Arsenal FC en tekende een contract bij stadsgenoot Chelsea FC. Daar stond de linksachter jarenlang onder contract, totdat hij in de zomer van 2014 naar Italië vertrok en een contract tekende bij AS Roma. Sinds januari 2016 staat hij onder contract bij Los Angeles Galaxy.

Rechter middenvelder: Robert Pirès

Net als Ashley Cole vertrok ook Robert Pirès een paar maanden na de Champions League-finale van 2006 bij Arsenal FC. De middenvelder tekende bij FC Villarreal en speelde daar tot de zomer van 2010. Vervolgens zat Pirès een paar maanden zonder club. Eind 2010 keerde hij terug in Engeland. Hij tekende namelijk een contract bij Aston Villa FC. Vanaf de zomer van 2011 zat de Fransman drie jaar lang zonder club. De middenvelder vervolgde zijn loopbaan in 2014 bij het Indiase FC Goa. In februari 2016 stopte hij definitief met profvoetbal.

Controlerende middenvelder: Gilberto Silva

De Braziliaan Gilberto Silva bleef tot juli 2008 bij Arsenal FC. Toen vertrok hij naar het Griekse Panathinaikos FC. In 2011 keerde hij terug naar Brazilië en stond daar nog onder contract Grêmio en Atlético Mineiro. Begin 2014 kwam Gilberto Silva zonder club te zitten en beëindigde vervolgens zijn profcarrière.

Controlerende middenvelder: Cesc Fàbregas

Cesc Fàbregas is de enige speler van dit elftal die momenteel nog tot de wereld top behoort. Hij verdiende in augustus 2011 een transfer naar FC Barcelona en stond daar drie jaar onder contract. In 2014 keerde hij terug naar Engeland om te gaan spelen bij zijn huidige club Chelsea FC.

Linker middenvelder: Alexander Hleb

Alexander Hleb speelde bij veel verschillende clubs nadat hij Arsenal FC in juli 2008 had verlaten. Door FC Barcelona, de club die hem had overgenomen van Arsenal FC, werd hij namelijk drie keer verhuurd. Vervolgens speelde hij nog bij clubs in Rusland, Wit-Rusland en Turkije. Momenteel zit Hleb zonder werkgever.

Aanvallende middenvelder: Fredrik Ljungberg

Fredrik Ljungberg verruilde Arsenal FC in 2007 voor stadsgenoot West Ham United FC. Ljungberg kende daarna nog avonturen in de Verenigde Staten, Schotland, Japan en India. In december 2014 stopte de Zweed met profvoetbal.

Spits: Thierry Henry

Net als onder andere Cesc Fàbregas verruilde ook Thierry Henry zijn club Arsenal FC voor FC Barcelona. In 2010 verliet hij de Spaanse club en tekende een contract bij New York Red Bulls. De Amerikaanse club verhuurde hem vervolgens aan Arsenal FC. Na nog een paar jaar te zijn teruggekeerd bij New York Red Bulls, maakte hij begin 2015 een einde aan zijn profcarrière.

Foto: Pro Shots