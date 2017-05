Het elftal van toen: AZ in de halve finale van de Europa League in 2005

Op 5 mei 2005 speelde AZ in de halve finale van de Europa League een thuiswedstrijd tegen Sporting Lissabon. De heenwedstrijd had de club uit Alkmaar verloren met 2-1. AZ kwam in de thuiswedstrijd in de verlening op 3-1, maar kreeg in de 120ste minuut de 3-2 tegen en wist daardoor de finale niet te bereiken. Hoe vervolgden de voetbalcarrières van de basisspelers van AZ zich daarna? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Henk Timmer

Doelman Henk Timmer bleef nog één seizoen bij AZ en vertrok daarna naar Feyenoord. Daar stond Timmer drie seizoenen onder contract met als hoogtepunt het winnen van de KNVB Beker in het seizoen 2007-2008. Na nog een korte periode bij sc Heerneveen beëindigde hij juli 2010 definitief zijn profcarrière.

Rechtsachter: Kew Jaliens

Voor Kew Jaliens was het seizoen 2004-2005 het eerste seizoen bij AZ. De verdediger speelde in totaal zes en een half jaar bij de club uit Alkmaar. Hij speelde daarna nog bij Wisła Kraków, Newcastle United Jets en Melbourne City FC. In juli 2015 stopte hij als profvoetballer.

Centrale verdediger: Barry Opdam

Barry Opdam speelde nog drie seizoenen bij AZ en vertrok vervolgens naar Red Bull Salzburg. Bij de Oostenrijkse club stond hij twee jaar onder contract en werd twee keer kampioen. Daarna keerde hij terug naar Nederland en ging spelen bij FC Volendam. Medio 2012 beëindigde hij zijn profcarrière.

Centrale verdediger: Ron Vlaar

Net als Henk Timmer bleef Ron Vlaar nog één seizoen bij AZ en vertrok hij vervolgens naar Feyenoord. Daar speelde de verdediger zeven seizoenen. In augustus 2012 ging hij naar Aston Villa en bleef daar drie jaar. Sinds december 2015 speelt hij weer bij AZ.

Linksachter: Tim de Cler

Ook Tim de Cler maakte de overstap van AZ naar Feyenoord, maar in tegenstelling tot Timmer en Vlaar deed hij dit pas in de zomer van 2007. Daar speelde hij vier seizoenen en koos daarna voor een buitenlands avontuur en tekende een contract bij AEK Larnaca. Sinds augustus 2013 is De Cler gestopt als profvoetballer.

Controlerende middenvelder: Adil Ramzi

In januari 2006 werd Adil Ramzi verhuurd aan FC Utrecht. Na nog even terug te zijn gekeerd bij AZ, vertrok hij in augustus 2006 definitief bij de club uit Alkmaar en tekende bij Roda JC. Daarna speelde hij nog bij Al-Wakrah Sports Club en opnieuw Roda JC. In de zomer van 2013 is hij gestopt als profvoetballer.

Controlerende middenvelder: Denny Landzaat

Denny Landzaat verliet AZ in juli 2006 voor Wigan Athletic. Na anderhalf jaar bij de club uit Engeland keerde hij terug in Nederland en tekende een contract bij Feyenoord. De middenvelder speelde twee en een half jaar bij de club uit Rotterdam. Daarna speelde hij nog bij FC Twente, Sriwijaya FC en Willem II. In juli 2014 stopte hij met profvoetbal.

Aanvallende middenvelder: Kenneth Pérez

Kenneth Pérez bleef nog één seizoen bij AZ en vertrok vervolgens naar Ajax. In juli 2007 verliet hij de club uit Amsterdam voor PSV om vervolgens in januari 2008 weer terug te keren bij Ajax. Tussen augustus 2008 en augustus 2010 speelde hij nog bij FC Twente en stopte vervolgens als profvoetballer.

Rechtsbuiten: Tarik Sektioui

Tarik Sektioui vertrok in juli 2006 naar FC Porto. Door de Portugese club werd hij een half jaar verhuurd aan RKC Waalwijk. In juli 2009 verliet hij FC Porto voor Ajman Club. Na nog te hebben gespeeld bij het Marokaanse MAS Fes stopte hij in juli 2011 als profvoetballer.

Spits: Robin Nelisse

Robin Nelisse verruilde in juli 2005 AZ voor FC Utrecht. Daar speelde de aanvaller drie seizoenen en vertrok medio 2008 naar Red Bull Salzburg. In januari 2011 stopte Nelisse met profvoetbal.

Linksbuiten: Barry van Galen

Barry van Galen was in het seizoen 2004-2005 bezig aan zijn voorlaatste seizoen als profvoetballer. Hij bleef tot juli 2006 bij AZ en beëindigde daarna zijn profcarrière.

Foto: Pro Shots