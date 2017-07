Het elftal van toen: AZ in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van 2013

Op 27 juli 2013 streden bekerwinnaar AZ en landskampioen Ajax tegen elkaar voor de Johan Cruijff Schaal. Ondanks doelpunten van Jóhann Berg Guðmundsson (1-0), Aron Jóhannsson (2-0), Jeffrey Gouweleeuw (2-1, eigen doelpunt) en Kolbeinn Sigþórsson (2-2) was er na 90 minuten nog geen winnaar. Siem de Jong besliste in de verlening de wedstrijd door de 2-3 te maken en bezorgde Ajax de achtste Johan Cruijff Schaal in de geschiedenis. Hoe het momenteel met de Ajacieden van toen gaat, weten we over het algemeen wel. Maar hoe vervolgden de elf van AZ hun loopbaan? Dat lees je hieronder.

Doelman: Esteban Alvarado

Esteban Alvarado bleef tot augustus 2015 bij AZ. Sindsdien staat de doelman onder contract bij de Turkse club Trabzonspor.

Rechtsachter: Mattias Johansson

Mattias Johansson bleef nog enige tijd bij de club uit Alkmaar, maar vond deze zomer dat het tijd was voor een nieuwe stap. Waar de rechtsachter gaat spelen is nog niet bekend.

Centrale verdediger: Jeffrey Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw speelde tijdens de Johan Cruijff Schaal net bij AZ. Hij bleef bij de club tot januari 2016 en vertrok toen naar zijn huidige club FC Augsburg.

Centrale verdediger: Jan Wuytens

Ook Jan Wuytens was in juli 2013 net nieuw bij AZ. In augustus 2016 kwam hij zonder club te zitten, maar staat momenteel onder contract bij KSK Hasselt.

Linksachter: Nick Viergever

Nick Viergever verdiende in juli 2014 een transfer naar Ajax. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Defensieve middenvelder: Nemanja Gudelj

Net als Nick Viergever vertrok ook Nemanja Gudelj naar AZ. De middenvelder maakte deze overstap in juli 2015. Sinds begin dit jaar speelt hij bij de Chinese club Tianjin Teda.

Controlerende middenvelder: Markus Henriksen

Markus Henriksen bleef nog enige tijd bij AZ. In augustus 2016 werd hij verhuurd aan Hull City AFC. De Engelse club nam hem begin dit jaar definitief over.

Controlerende middenvelder: Viktor Elm

Viktor Elm bleef tot maart 2015 bij AZ. Toen koos de middenvelder ervoor om terug te keren naar zijn voormalige werkgever Kalmar FF.

Rechtsbuiten: Roy Beerens

Roy Beerens maakte in juli 2014 de overstap van AZ naar het Duitse Hertha BSC. Daar bleef hij twee seizoenen en vertrok toen naar zijn huidige club Reading FC.

Spits: Aron Jóhannsson

Aron Jóhannsson bleef nog twee seizoenen bij de club uit Alkmaar. Mede door zijn doelpunten verdiende hij toen een transfer naar SV Werder Bremen.

Linksbuiten: Jóhann Berg Guðmundsson

In juli 2014 nam Charlton Athletic FC aanvaller Jóhann Berg Guðmundsson over van AZ. Sinds vorige zomer speelt hij bij Burnley FC.

Foto: Pro Shots