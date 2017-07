Het elftal van toen: Brazilië in de finale van de Confederations Cup in 2009

De Confederations Cup is volop aan de gang en alle landen zullen vanzelfsprekend proberen om de finale te halen. Voetbalonline.nl blikt in de rubriek ‘Het elftal van toen’ terug op het winnende basiselftal van de Confederations Cup van 2009. Want hoe verliep hun interlandcarrière daarna?

Doelman: Júlio César

Doelman Júlio César verdedigde tot op heden 87 keer het doel van de nationale ploeg van Brazilië. Hij stond bij Brazilië voor het eerst onder de lat op 8 juli 2004.

Rechtsachter: Maicon

Maicon heeft tot op heden 76 wedstrijden gespeeld voor zijn land en wist daarin 7 keer te scoren. De verdediger speelde zijn eerste interland op 13 juli 2003.

Centrale verdediger: Lúcio

Lúcio kwam 105 keer in actie voor Brazilië. Hij maakte zijn debuut in november 2000 en wist in al zijn wedstrijden voor zijn land vier keer het net te vinden. Alleen Cafú (142) en Roberto Carlos (125) hebben meer interlands gespeeld voor Brazilië.

Centrale verdediger: Luisão

Voor Luisão is het spannend of hij de 50 interlands gaat halen. Sinds zijn debuut op 23 juli 2001 kwam hij 46 keer in actie voor zijn land en wist daarin drie keer te scoren. Aangezien Luisão momenteel 36 jaar oud is, zullen er naar verwachting niet veel interlands meer bij komen.

Linksachter: André Santos

André Santos is misschien wel de minst bekende naam van dit elftal. Hij maakte in juni 2009 zijn debuut bij de nationale ploeg. Tot op heden kwam hij 25 keer in actie voor Brazilië. In al die interlands wist hij niet te scoren.

Controlerende middenvelder: Gilberto Silva

De inmiddels gestopte Gilberto Silva speelde sinds zijn debuut op 7 november 2001 maar liefst 94 interlands. Daarin wist de middenvelder drie keer te scoren.

Controlerende middenvelder: Felipe Melo

Middenvelder Felipe Melo maakte zijn debuut in februari 2009 voor de nationale ploeg. Tot op heden heeft hij 22 interlands achter zijn naam, waarin hij twee keer doel trof.

Rechtermiddenvelder: Ramires

Vlak voordat de Confederations Cup begon maakte Ramires zijn debuut voor Brazilië, namelijk op 21 mei 2009. Sindsdien kwam hij 51 keer in actie voor zijn land en maakte daarin vier doelpunten.

Aanvallende middenvelder: Kaká

Het lijkt erop dat Kaká de 100 interlands net niet gaat halen. De middenvelder heeft er momenteel 92 achter zijn naam en lijkt bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer. Sinds zijn debuut als international in januari 2002 wist hij 29 keer het net te vinden voor zijn land.

Spits: Luís Fabiano

Luís Fabiano maakte in 2003 zijn debuut voor Brazilië. Tot op heden kwam hij 45 keer in actie voor de nationale ploeg en wist daarin 28 keer het net te vinden.

Linksbuiten: Robinho

Robinho moet nog één interland spelen om de magische grens van 100 te bereiken. Sinds zijn eerste interland in juli 2003 wist hij 28 keer te scoren.

Foto: Pro Shots