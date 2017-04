Het elftal van toen: Brazilië in de troostfinale van het WK 2014

Op 12 juli 2014 stond de troostfinale tussen Brazilië en Nederland op het programma van het wereldkampioenschap voetbal 2014. Door doelpunten van Robin van Persie, Daley Blind en Georginio Wijnaldum wist Nederland de wedstrijd met 3-0 te winnen. Hoe het met de Nederlandse spelers gaat weten we over het algemeen wel, maar hoe vervolgden de Brazilianen hun voetbalcarrières na de met 3-0 verloren wedstrijd van Nederland?

Doelman: Júlio César

Toen Queens Park Rangers in het seizoen 2013/14 degradeerde naar de Engelse tweede klasse, werd César verhuurd aan Toronto FC. Na nog even terug te zijn gekeerd bij QPR, vertrok hij in 2014 definitief naar SL Benfica. Daar staat de doelman momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsachter: Maicon

Tijdens het WK in 2014 speelde Maicon bij de Italiaanse club AS Roma. Daar stond de Braziliaan nog tot juli 2016 onder contract. Momenteel heeft de rechtsachter geen club.

Centrale verdediger: Thiago Silva

Thiago Silva speelde tijdens het WK 2014 al twee jaar bij de club Paris Saint-Germain. Momenteel staat de centrale verdediger nog steeds onder contract bij de Franse topclub.

Centrale verdediger: David Luiz

Net voor het WK tekende David Luiz bij Paris Saint-Germain. Daar speelde de verdediger twee seizoenen en won tweemaal de Ligue 1. Afgelopen zomer haalde Chelsea de mandekker voor een bedrag van 37,5 miljoen euro terug naar London.

Linksachter: Maxwell

Ook Maxwell speelde in 2014 bij Paris Saint-Germain. De inmiddels 35 jarige linksachter staat nog steeds onder contract bij de Franse club. Hij is momenteel aan zijn zesde seizoen bezig bij de club uit Parijs.

Controlerende middenvelder: Paulinho

Paulinho speelde in de zomer van 2014 bij Tottenham Hotspur. Na het WK stond de middenvelder nog één seizoen onder contract bij de club uit Londen. Daarna vertrok hij naar Guangzhou Evergrande. Momenteel staat hij nog steeds onder contract bij de Chinese club.

Controlerende middenvelder: Luis Gustavo

Luis Gustavo speelt, net als onder andere Maxwell, nog steeds bij de club waar hij ook tijdens het WK 2014 onder contract stond. Hij speelt namelijk nog steeds bij de Duitse club VfL Wolfsburg.

Aanvallende middenvelder: Oscar

Aanvallende middenvelder Oscar speelde bij Chelsea tijdens het WK 2014. Daar bleef hij nog twee en een half jaar. Op 23 december 2016 werd bekend dat Oscar met ingang van januari 2017 uit zou komen voor Shanghai SIPG. De Chinese club betaalde 60 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder.

Rechtsbuiten: Willian

In augustus 2013 vertrok Willian voor naar verluidt 35 miljoen euro naar Chelsea. Daar stond hij ook onder contract tijdens in 2014. Momenteel speelt de Braziliaan nog steeds bij Chelsea.

Spits: Jô

Jô speelde in de zomer van 2014 bij Clube Atlético Mineiro. Na avonturen bij Al-Shabab in Saoedi-Arabië en Jiangsu Suning in China kwam Jô zonder club te zitten. Sinds afgelopen winter speelt de aanvaller bij Corinthians.

Linksbuiten: Ramires

Ramires speelde na het WK 2014 nog twee seizoenen bij Chelsea. Net als onder andere Oscar vertrok hij naar China. Sinds 2016 speelt hij bij de club Jiangsu Suning FC.

Foto: Pro Shots