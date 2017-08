Het elftal van toen: Denemarken tegen Nederland tijdens het EK in 2012

De meeste voetbalfans zullen deze wedstrijd herinneren als de wedstrijd waarin Nederland enorm veel kansen creëerden, maar Denemarken dankzij een doelpunt van Michael Krohn-Dehli er met de winst vandoor ging. Maar welke elf spelers stonden ook alweer bij Denemarken aan de aftrap en hoe verliepen hun profcarrières na het EK in 2012? Dat lees je hieronder.

Doelman: Stephan Andersen

Doelman Stephan Andersen speelde in de zomer van 2012 bij Évian Thonon Gaillard FC. Een jaar later vertrok hij naar het Spaanse Real Betis. In 2014 kwam hij een half jaar in Nederland terecht. De club verhuurde hem namelijk aan Go Ahead Eagles. Sinds juli 2014 staat hij onder contract bij FC Kopenhagen.

Rechtsachter: Lars Jacobsen

Lars Jacobsen speelde stond tijdens het EK onder contract in eigen land, namelijk bij FC Kopenhagen. In 2014 vervolgde hij zijn carrière bij EA Guingamp, waarna hij vorige zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Centrale verdediger: Simon Kjær

Vlak na het EK maakte Simon Kjær de overstap van VfL Wolfsburg naar LOSC Lille. Daar stond de centrale verdediger twee seizoenen onder contract. Daarna vertrok hij naar zijn huidige club Fenerbahçe SK.

Centrale verdediger: Daniel Agger

De andere centrale verdediger van Denemarken was Daniel Agger. Hij stond in 2012 al verschillende jaren onder contract bij Liverpool FC en bleef daar tot augustus 2014. Toen keerde hij terug naar zijn oude club Bröndby IF. Daar sloot hij in juli 2014 zijn profcarrière af.

Linksachter: Simon Poulsen

Simon Poulsen vertrok een maand na het EK bij AZ en tekende een contract bij UC Sampdoria. In januari 2014 keerde hij weer terug bij de club uit Alkmaar. Anderhalf jaar later maakte hij een binnenlandse transfer naar PSV. Sinds begin dit jaar speelt hij weer voor zijn oude club SønderjyskE.

Controlerende middenvelder: William Kvist

Middenvelder Willian Kvist stond in 2012 onder contract bij VfB Stuttgart. De Duitse club verhuurd hem in 2014 een half jaar aan FC Fulham. In september 2014 maakte Kvist de overstap naar Wigan Athletic FC. Sinds juli 2015 speelt hij bij FC Kopenhagen.

Controlerende middenvelder: Niki Zimling

Niki Zimling was in de zomer van 2012 eigendom van Club Brugge, maar hij vertrok in januari 2013 naar FSV Mainz 05. De Duitse club verhuurde hem twee keer, eerst aan Ajax en vervolgens aan FSV Frankfurt. Vorige maand keerde hij terug naar Denemarken en tekende een contract bij SønderjyskE.

Aanvallende middenvelder: Christian Eriksen

Christian Eriksen is momenteel de succesvolste van de elf. Hij verdiende een jaar na het EK een transfer van Ajax naar Tottenham Hotspur FC. Daar is hij momenteel een van de sterkhouders.

Rechtsbuiten: Dennis Rommedahl

Dennis Rommedahl speelde in 2012 in eigen land bij Bröndby IF. In juli 2013 ging hij naar RKC Waalwijk. Daar stond de aanvaller onder contract tot februari 2015 en stopte vervolgens met profvoetbal.

Spits: Nicklas Bendtner

Nicklas Bendtner werd in het seizoen 2012-2013 door Arsenal FC verhuurd aan Juventus. Na vervolgens één seizoen te zijn teruggekeerd bij de Londense club, vertrok hij naar VfL Wolfsburg. In 2016 zat hij een paar maanden zonder club, maar tekende in september van dat jaar bij Nottingham Forest FC. In maart 2017 vertrok hij naar zijn huidige club Rosenborg BK.

Linksbuiten: Michael Krohn-Dehli

Een maand na het EK verruilde Michael Krohn-Dehli zijn club Bröndby IF voor Celta de Vigo. Sinds juli 2015 staat hij onder contract bij FC Sevilla.

Foto: Pro Shots