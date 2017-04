Het elftal van toen: FC Porto in de Europa League-finale van 2011

Op 18 mei 2011 streden FC Porto en SC Braga tegen elkaar in de Europa League-finale. In de Portugese clash kwam FC Porto via een doelpunt van Radamel Falcao op een 1-0 voorsprong. Omdat dit het enige doelpunt van de wedstrijd bleek te zijn, was FC Porto in het seizoen 2010-2011 de winnaar van de Europa League. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Helton

De Braziliaanse doelman Helton bleef nog een aantal seizoenen bij FC Porto. Maar na elf jaar voor de Portugese club zit hij sinds juli 2016 zonder club. Het lijkt erop dat het einde van zijn carrière nadert. De doelman is namelijk al 38 jaar oud.

Rechtsachter: Cristian Săpunaru

Cristian Săpunaru vertrok in 2012 naar Real Zaragoza. Na één seizoen koos hij voor een andere Spaanse club, namelijk Elche CF. Ook hier bleef Săpunaru maar één seizoen. Daarna ging de rechtsachter terug naar zijn geboorteland Roemenië. Via Rapid Boekarest en Pandurii Târgu Jiu kwam hij uit bij zijn huidige club Astra Giurgiu.

Centrale verdediger: Rolando

Rolando stond nog tot een aantal jaren onder contract bij de club uit Porto. Hij werd, na het winnen van de Europa League in 2011, verhuurd aan Napoli, Internazionale en Anderlecht. Daarnaast speelde ook nog twee jaar in het shirt van FC Porto. Medio 2015 vertrok de verdediger naar Olympique Marseille. Hier staat Rolando momenteel nog steeds onder contract.

Centrale verdediger: Nicolás Otamendi

Otamendi won in zijn eerste seizoen bij FC Porto meteen de Europa League. Daarna bleef Otamendi nog drie seizoenen bij de club, alvorens hij naar Valencia vertrok. De Argentijn stond maar één seizoen onder contract bij Valencia en werd daarvan een half jaar verhuurd aan Atlético Mineiro. Sinds augustus 2015 speelt hij bij Manchester City.

Linksachter: Álvaro Pereira

De Uruguayaan Álvaro Pereira stond nog anderhalf jaar onder contract bij FC Porto. De verdediger vertrok daarna naar Internazionale. Na Internazionale ging Pereira voor het Argentijnse Estudiantes spelen. Hij werd meerdere malen verhuurd maar staat momenteel nog steeds onder contract bij Estudiantes.

Centrale middenvelder: Fernando

In zijn derde seizoen voor FC Porto won Fernando de Europa League. Na het winnen van de prijs bleef hij nog eens drie seizoenen bij de Portugese club. In 2014 stapte hij voor 14 miljoen euro over naar Manchester City. Momenteel is de Braziliaan aan zijn derde seizoen bezig bij de Engelse club.

Aanvallende middenvelder: Fredy Guarín

Fredy Guarín bleef nog een half jaar bij FC Porto. In januari 2012 verhuurde de Portugese club Guarín voor een half jaar aan Internazionale. Het seizoen daarna vertrok hij definitief naar de club uit Milaan. Hier speelde hij vier seizoenen voordat hij naar zijn huidige club Shanghai Shenhua vertrok.

Aanvallende middenvelder: João Moutinho

Net als Otamendi won ook Moutinho in zijn eerste jaar voor FC Porto de Europa League. Na drie seizoenen voor FC Porto vertrok hij op 24 mei 2013 naar Monaco. Momenteel is de middenvelder aan zijn vierde seizoen bezig bij de club die uitkomt in de Ligue 1.

Rechtsbuiten: Hulk

Hulk vertrok niet meteen na het winnen van de Europa League. Hij bleef nog twee seizoenen bij FC Porto en vertrok toen naar FK Zenit Sint-Petersburg. Voor de club uit Sint-Petersburg speelde hij vier seizoenen. In juni 2016 vertrok hij voor ruim 55 miljoen euro naar zijn huidige club Shanghai SIPG.

Spits: Radamel Falcao

Falcao vertrok drie maanden na het winnen van de Europa League naar Atletico Madrid. Na twee seizoenen bij de Spaanse club vertrok hij naar Monaco. De club verhuurde hem aan Manchester United en Chelsea maar Falcao wordt dit seizoen niet verhuurd.

Linksbuiten: Silvestre Varela

Silvestre Varela stond tot januari van dit jaar onder contract bij FC Porto. In de tussentijd werd hij wel verhuurd aan West Bromich Albion en Parma. Sinds begin dit jaar speelt Varela bij het Turkse Kayserispor.

