Het elftal van toen: Feyenoord in de KNVB Bekerfinale van 2008

Op 27 april 2008 streden Feyenoord en Roda JC in de finale van de KNVB Beker tegen elkaar. Denny Landzaat bracht de Rotterdammers op een 1-0 voorsprong. Na 36 minuten verdubbelde Jonathan de Guzmán de voorsprong door de 2-0 te maken. Omdat er na de 2-0 niet meer gescoord werd, won Feyenoord de KNVB Beker. Dit was de elfde keer dat Feyenoord de prijs in de wacht wist te slepen. Hoe vervolgden de voetbalcarrières van de basisspelers van Feyenoord zich daarna? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Henk Timmer

Doelman Henk Timmer stond nog tot juli 2009 onder contract bij Feyenoord en maakte daarna een einde aan zijn profcarrière. In maart 2010 keerde hij echter een aantal maanden terug in het profvoetbal, namelijk bij sc Heerenveen. Daar speelde hij nog tot juli 2010 om vervolgens opnieuw zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Rechtsachter: Theo Lucius

Ook Theo Lucius speelde tot juli 2009 bij Feyenoord en kwam vervolgens zonder club te zitten. Hij speelde daarna nog bij veel verschillende clubs, namelijk FC Groningen, FC Den Bosch, FC Eindhoven, RKC Waalwijk en opnieuw FC Eindhoven. Medio 2013 zette hij zijn carrière voort in het amateurvoetbal.

Centrale verdediger: Kevin Hofland

Kevin Hofland stond nog tot medio 2011 onder contract bij Feyenoord, maar werd in het seizoen 2010-2011 verhuurd aan AEK Larnaca. In juli 2011 stapte hij definitief over naar de club uit Cyprus. Daar speelde hij tot maart 2012 en stopte vervolgens met profvoetbal.

Centrale verdediger: André Bahia

Net als Kevin Hofland stond ook de Braziliaan André Bahia tot medio 2011 onder contract bij Feyenoord. Hij zette daarna zijn carrière voort in Turkije bij Samsunspor. Na even zonder club te hebben gezeten tekende hij in januari 2013 een contract bij Botafogo. Sinds januari 2015 speelt hij bij de Japanse club Shonan Bellmare.

Linksachter: Tim de Cler

Net als Kevin Hofland bleef Tim de Cler tot medio 2011 bij Feyenoord en vertrok hij vervolgens naar AEK Larnaca. Daar stond hij tot augustus 2013 onder contract en maakte vervolgens een einde aan zijn profcarrière.

Controlerende middenvelder: Denny Landzaat

Denny Landzaat verleit Feyenoord in 2010 voor FC Twente. In 2013 verliet hij de club uit Enschede weer en tekende een contract bij de Indonesische voetbalclub Sriwijaya FC. Vervolgens speelde hij nog een aantal maanden bij Willem II en stopte vervolgens met profvoetbal.

Controlerende middenvelder: Nuri Şahin

Nuri Şahin speelde in het seizoen 2007-2008 op huurbasis bij Feyenoord en keerde vervolgend terug naar Borussia Dortmund. In 2011 vertrok hij naar Real Madrid. De Spaanse club verhuurde hem vervolgens aan Liverpool FC en daarna aan zijn oude club Borussia Dortmund. In juli 2014 keerde hij definitief terug bij Borussia Dortmund waar hij momenteel een contract heeft tot medio 2019.

Controlerende middenvelder: Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst was tijdens zijn tweede periode bij Feyenoord bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer. Hij stond namelijk tot juli 2010 onder contract bij de club uit Rotterdam en hing toen zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Rechtsbuiten: Jonathan de Guzmán

Jonathan de Guzmán vertrok in juli 2010 naar RCD Mallorca om vervolgens in augustus 2011 naar FC Villarreal te vertrekken. De Spaanse club verhuurde hem aan Swansea City. Na even te zijn teruggekeerd bij FC Villarreal tekende hij in augustus 2014 een contract bij SSC Napoli. Door de club uit Napels werd hij eerst verhuurd aan Carpi FC en momenteel aan Chievo Verona.

Spits: Michael Mols

Michael Mols zat, net als Giovanni van Bronckhorst, in de herfst van zijn carrière. De aanvaller bleef nog tot juli 2009 bij Feyenoord en stopte vervolgens met profvoetbal.

Linksbuiten: Luigi Bruins

In juli 2011 vertrok Luigi Bruins bij Feyenoord en kwam zonder club te zitten. Via Red Bull Salzburg kwam hij terecht bij Excelsior. Nadat hij de Rotterdamse club had verlaten tekende hij in januari 2013 een contract bij de Franse club OGC Nice. Momenteel staat hij weer onder contract bij Excelsior.

Foto: Pro Shots