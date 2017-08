Het elftal van toen: Heracles Almelo in de KNVB Bekerfinale van 2012

Op 8 april 2012 stonden PSV en Heracles Almelo tegenover elkaar in de finale van de KNVB Beker. Heracles Amelo bleek geen partij voor PSV, want de Eindhovenaren wonnen met 3-0. Ola Toivonen, Dries Mertens en Jeremain Lens zorgden voor de doelpunten. Hoe het momenteel met de PSV’ers van toen gaat, weten we over het algemeen wel. Maar hoe verliepen de carrières van de spelers van Heracles Almelo na de verloren finale?

Doelman: Remko Pasveer

Remko Pasveer maakte ruim twee jaar na de finale de overstap naar PSV. Sinds deze zomer staat hij onder contract bij Vitesse.

Rechtsachter: Tim Breukers

Een paar maanden na de finale vertrok Tim Breukers bij Heracles Almelo en tekende bij FC Twente. In 2015 werd hij een half jaar verhuurd aan zijn oude club Heracles Almelo. Na die verhuurperiode keerde hij definitief terug naar de club uit Almelo.

Centrale verdediger: Ben Rienstra

Ben Rienstra bleef nog twee jaar bij Heracles Almelo. Daarna speelde hij één seizoen bij PEC Zwolle. Momenteel speelt hij al twee seizoenen bij AZ.

Centrale verdediger: Antoine van der Linden

Net als Tim Breukers bleef ook Antoine van der Linden niet lang na de finale. Hij speelde vervolgens nog bij FC Emmen en beëindigde daarna zijn profcarrière.

Linksachter: Mark Looms

Mark Looms ging in juli 2012 naar NAC Breda. Bij de Noord-Brabantse voetbalclub speelde hij anderhalf jaar en daarna beëindigde hij zijn loopbaan.

Controlerende middenvelder: Kwame Quansah

In juli 2014 verliet Kwame Quansah zijn club Heracles Almelo. Vervolgens zat de middenvelder bijna twee jaar zonder club. Tegenwoordig staat hij onder contract in China, namelijk bij Qingdao Red Lions.

Controlerende middenvelder: Willie Overtoom

Willie Overtoom kwam via AZ terecht bij de Belgische club SV Zulte Waregem. Hij zat vervolgens één jaar zonder club, maar tekende begin 2016 bij Al-Shamal. Momenteel zit hij opnieuw zonder club.

Controlerende middenvelder: Lerin Duarte

Lerin Duarte verdiende in september 2013 een transfer naar Ajax. De Amsterdamse club verhuurde hem aan sc Heerenveen en NAC Breda. Sinds augustus 2016 speelt hij weer bij Heracles Almelo.

Rechtsbuiten: Darl Douglas

Darl Douglas zat in april 2012 in de winter van zijn profcarrière. Hij maakte in juli 2012 dan ook een einde aan zijn loopbaan.

Spits: Samuel Armenteros

Samuel Armenteros maakte in augustus 2013 de overstap naar RSC Anderlecht. Door de Belgisch club werd hij twee keer verhuurd, eerst aan Feyenoord en vervolgens aan Willem II. In de zomer van 2015 vertrok hij definitief bij RSC Anderlecht en tekende een contract bij FK Qarabag. Momenteel speelt hij weer bij Heracles Almelo.

Linksbuiten: Everton

Everton verliet Heracles Almelo in juli 2013 en tekende bij Al-Nassr. Vervolgens droeg hij nog het shirt van Shanghai Shenxin, Rio Claro Futebol Clube, Guarani FC. Momenteel speelt hij bij Ituano Futebol Clube.

Foto: Pro Shots