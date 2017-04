Het elftal van toen: Internazionale in de Champions League-finale van 2010

Op 22 mei 2010 speelde Internazionale de Champions League-finale tegen Bayern München. Door twee doelpunten van Diego Milito wisten de Italianen de Duitsers te verslaan en de Champions League te winnen. Maar hoe vervolgden de voetbalcarrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Júlio César

Júlio César bleef nog twee en een half jaar bij Internazionale en vertrok daarna naar Queens Park Rangers. Toen QPR in het seizoen 2013/14 degradeerde naar de Engelse tweede klasse, werd César verhuurd aan Toronto FC. Na nog even terug te zijn gekeerd bij QPR, vertrok hij in 2014 definitief naar SL Benfica. Daar staat de doelman momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsachter: Maicon

Rechtsachter Maicon stond nog twee jaar onder contract bij Internazionale voordat hij medio 2012 naar Manchester City vertrok. Hier stond de Braziliaan maar één seizoen onder contract. Voorafgaand aan het seizoen 2013-2014 keerde hij terug naar Italië om bij AS Roma te gaan spelen. Daar stond de Braziliaan tot juli 2016 onder contract, maar momenteel heeft de rechtsachter geen club.

Centrale verdediger: Lúcio

Net als Maicon bleef Lúcio nog twee jaar bij Internazionale. Medio 2012 vertrok hij naar competitiegenoot Juventus. Na een half jaar bij ‘De Oude Dame’ ging hij terug naar zijn geboorteland om te gaan spelen bij São Paulo FC. Via Palmeiras kwam hij terecht bij het Indiase FC Goa. Sinds afgelopen winter zit de verdediger zonder club.

Centrale verdediger: Walter Samuel

Walter Samuel stond na het winnen van de Champions League in 2010 nog vier seizoenen onder contract bij Internazionale. Daarna speelde hij nog twee jaar bij FC Basel, alvorens hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing.

Linksachter: Christian Chivu

Christian Chivu bleef nog ruim drie jaar bij Internazionale. Op 31 januari 2014 maakte hij bekend dat hij door aanhoudend blessureleed per direct zou stoppen met voetballen.

Controlerende middenvelder: Javier Zanetti

De Champions League-finale van 2010 was voor Javier Zanetti zijn 700ste officiële wedstrijd in het shirt van Internazionale. Hij stond nog tot 2014 onder contract bij de club en stopte toen als profvoetballer.

Controlerende middenvelder: Esteban Cambiasso

Na tien jaar bij Internazionale vertrok Esteban Cambiasso in de zomer van 2014 naar Leicester City. Na één seizoen in Engeland vertrok hij naar Olympiakos Piraeus. Hier staat de Argentijn momenteel nog steeds onder contract.

Aanvallende middenvelder: Wesley Sneijder

Wesley Sneijder won in zijn eerste jaar in Milaan meteen de Champions League. Na vier jaar bij Internazionale vertrok de middenvelder begin 2013 naar het Turkse Galatasaray SK. Daar staat Sneijder momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsbuiten: Samuel Eto’o

Samuel Eto’o won in zijn eerste seizoen bij Internazionale voor de tweede keer in zijn carrière de Champions League. Na twee jaar bij de club in Milaan speelde hij nog bij Anzji Machatsjkala, Chelsea, Everton, Sampdoria en zijn huidige club Antalyaspor.

Spits: Diego Milito

Diego Milito bleef tot medio 2014 bij Internazionale. Daarna vertrok hij naar Argentinië om te gaan spelen bij Racing Club. Afgelopen zomer stopte Milito als profvoetballer.

Linksbuiten: Goran Pandev

Goran Pandev stond nog twee jaar onder contract bij Internazionale, maar werd in het seizoen 2011-2012 verhuurd aan Napoli. Voorafgaand aan het seizoen 2012-2013 vertrok hij definitief naar de club uit Napels. Via Galatasaray SK kwam hij terecht bij zijn huidige club Genoa CFC.

