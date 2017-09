Het elftal van toen: De Invincibles van het seizoen 2003/2004

In het seizoen 2003/2004 werd Arsenal kampioen van Engeland. Arsenal verloor dat seizoen geen enkele wedstrijd, wat tot op heden nog altijd uniek is. Het team kreeg destijds de naam Invincibles. Hoe het verder ging met de profcarrières van de spelers van Arsenal, lees je hieronder.

Doelman: Jens Lehmann

Voor Jens Lehmann was dit zijn eerste seizoen voor Arsenal. De Duitse doelman zou nog tot 2008 onder contract van Arsenal staan om vervolgens terug te keren naar Duitsland om voor VFB Stuttgart te spelen. In 2011 speelde Lehmann nog één wedstrijd voor Arsenal.

Rechtsachter: Lauren

Lauren bleef nog tot 2006 bij Arsenal en vertrok daarna naar Portsmouth. Sinds 2010 is Lauren gestopt als professioneel voetballer.

Centrale verdediger: Kolo Toure

Kolo Toure speelde na Arsal nog voor Manchester City, Liverpool en Celtic. Bij de laatste club werd afgelopen seizoen zijn contract niet verlengd. Hij is sinds dit seizoen gestopt als voetballer.

Centrale verdediger: Sol Campbell

Sol Campbell werd van Arsenals aartsrivaal transfervrij overgenomen in 2001. De verdediger bleef vijf seizoenen onder contract bij Arsenal om vervolgens in 2006 te vertrekken. In 2010 keerde de Engelsman voor een half seizoen terug in Noord-Londen. Door vele blessures speelde Campbell nog geregeld in het shirt van Arsenal dat seizoen.

Linksachter: Ashley Cole

Ashley Cole begon zijn carrière bij Arsenal. In 2006 stapte hij echter over naar rivaal Chelsea. De linksback zou acht jaar in dienst van Chelsea spelen om daarna via de achterdeur naar AS Roma te gaan en twee jaar later naar LA Galaxy, waar hij nog altijd speelt.

Rechtshalf: Freddy Ljungberg

Freddy Ljungberg werd in 1998 naar Engeland gehaald door Arsenal. Het duurde even voordat de Zweed basisspeler was, maar eenmaal basisspeler groeide hij gauw uit tot publiekslieveling. Na zijn vertrek bij Arsenal in 2007 versleet hij veel clubs om uiteindelijk in 2014 bij Mumbai City zijn carrière af te sluiten.

Centrale middenvelder: Patrick Vieira

Patrick Vieira was aanvoerder van het Arsenal dat ongeslagen door de competitie ging. Eén jaar na dit onvergetelijke seizoen stapte Vieira over naar Italië om voor Juventus en later Internazionale te spelen. In 2010 keerde de Fransman nog eventjes terug in Engeland om één seizoen voor Manchester City te spelen.

Centrale middenvelder: Gilberto Silva

Gilberto Silva werd in 2002 uit Brazilië weggeplukt door Arsené Wenger. Tot 2008 voetbalde de middenvelder in het tenue van Arsenal. Na meerdere clubs zowel binnen als buiten Europa sloot hij zijn carrière af in Brazilië bij Atletico Mineiro.

Linkshalf: Robert Pires

Robert Pires zou vanaf 2000 tot 2006 spelen voor Arsenal en was een belangrijke schakel in de Invincibles met zijn belangrijke doelpunten en assists. De Fransman voetbalde na zijn tijd bij Arsenal voor Villareal en later nog voor Aston Villa in het seizoen 2010/2011. Drie jaar later ging Pires nog één seizoen voetballen voor FC Goa uit India.

Aanvaller: Dennis Bergkamp

Onze Nederlandse inbreng in The Invincibles: Dennis Bergkamp. Bergkamp sloot in 1995 aan bij Arsenal en zou er elf jaar voetballen. In 2006 hing de huidige assistent van Ajax zijn schoenen aan de wilgen.

Aanvaller: Thierry Henry

Thierry Henry was met zijn 30 doelpunten in de competitie misschien de beste en belangrijkste man van het team. De Fransman liet in 2007 Arsenal achter zich om voor Barcelona te gaan voetballen. In 2012 keerde de aanvaller voor eventjes terug bij Arsenal. Hij werd uitgeleend door zijn toenmalige club New York Red Bulls. In 2014 stopte Henry met voetballen.

