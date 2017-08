Het elftal van toen: Costa Rica tegen Nederland tijdens het WK in 2014

Op 5 juli 2014 stonden Nederland en Costa Rica tegenover elkaar in de kwartfinale van het WK. Omdat beide landen niet wisten te scoren, moesten strafschoppen de beslissing brengen. Tim Krul stopte er twee, waardoor Nederland door ging naar de halve finale. Waar de Nederlanders na het WK speelden, weten we over het algemeen wel. Maar hoe verliepen de carrières van de spelers van Costa Rica na de verloren kwartfinale tegen Nederland? Voetbalonline.nl heeft het in beeld gebracht.

Doelman: Keylor Navas

Een maand na de wedstrijd tegen Nederland ging Keylor Navas van Levante UD naar Real Madrid. Daar staat de doelman momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsachter: Cristian Gamboa

Ook Cristian Gamboa vertrok een maand na het WK naar een andere club. Hij maakte namelijk de overstap van Rosenborg BK naar West Bromwich Albion FC. Sinds augustus 2016 staat hij onder contract bij Celtic FC.

Centrale verdediger: Johnny Acosta

Johnny Acosta stond tijdens het WK onder contract bij de Costa Ricaanse club LD Alajuelense. Vorig jaar maakte hij een binnenlandse transfer naar Club Sport Herediano. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Centrale verdediger: Giancarlo González

Giancarlo González maakte in augustus 2014 de overstap van Columbus Crew naar US Palermo. Sinds vorige maand staat hij odner contract bij Bologna FC 1909.

Centrale verdediger: Michael Umaña

Michael Umaña wisselde vaak van club na het WK in 2014. Vlak na het WK ging hij namelijk van Deportivo Saprissa naar Persepolis FC. Vervolgens speelde hij nog bij Municipal Liberia, Alajuelense en momenteel speelt hij bij Club Sport Cartaginés.

Linksachter: Júnior Díaz

Júnior Díaz speelde in de zomer van 2014 bij 1. FSV Mainz 05. Via SV Darmstadt 98 kwam hij vervolgens terecht bij FC Würzburger Kickers. Momenteel zit hij zonder club.

Rechter middenvelder: Bryan Ruiz

Bryan Ruiz speelde nog één seizoen bij Fulham FC en vertrok toen naar zijn huidige club Sporting Lissabon.

Controlerende middenvelder: Celso Borges

Celso Borges speelde medio 2014 bij AIK Fotboll. Door de Zweedse club werd hij in 2015 een half jaar verhuurd aan Deportivo La Coruña. De Spaanse club nam hem na de huurperiode definitief over. Momenteel speelt Borges nog steeds bij Deportivo La Coruña.

Controlerende middenvelder: Yeltsin Tejeda

Yeltsin Tejeda maakte een maand na het WK de overstap van Deportivo Saprissa naar Évian Thonon Gaillard FC. Sinds vorige zomer speelt hij bij het Zwitserse FC Lausanne-Sport.

Linker middenvelder: Cristian Bolaños

In september 2014 verliet Cristian Bolaños zijn club FC Kopenhagen en ging naar Club Sport Cartaginés. Via Al-Gharafa kwam hij vervolgens terecht bij Deportivo Saprissa. Sinds januari 2016 speelt hij bij Vancouver Whitecaps FC.

Spits: Joel Campbell

Joel Campbell speelde in de zomer van 2014 bij Arsenal FC. De Londense club verhuurde hem in het seizoen 2014-2015 een half jaar aan Villarreal CF. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij Sporting Lissabon. Momenteel is hij gewoon speler van Arsenal FC.

