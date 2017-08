Het elftal van toen: NAC Breda dat derde werd in het seizoen 2007-2008

In het seizoen 2007-2008 werd NAC Breda knap derde in de Eredivisie. Alleen PSV en Ajax behaalden meer punten dan de club uit Breda. Hoe het verder ging met de profcarrières van de spelers van NAC Breda, lees je hieronder.

Doelman: Jelle ten Rouwelaar

Jelle ten Rouwelaar bleef de rest van zijn loopbaan bij NAC Breda. Dit waren acht seizoenen, want vorige zomer maakte hij een einde aan zijn profcarrière.

Rechtsachter: Kurt Elshot

Ook Kurt Elshot bleef de rest van zijn loopbaan bij ‘de Parel van het Zuiden’, maar voor hem was dit minder lang dan voor Jelle ten Rouwelaar. Elshot hing namelijk in juli 2010 zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Centrale verdediger: Rob Penders

Rob Penders was nog drie seizoenen een vaste waarde in de formatie van NAC Breda. Medio 2011 stopte hij met profvoetbal.

Centrale verdediger: Patrick Zwaanswijk

Ook Patrick Zwaanswijk is inmiddels gestopt. Hij bleef tot juli 2010 bij de club uit Breda en vervolgde zijn loopbaan bij Central Coast Mariners. In 2013 vond hij het genoeg geweest en stopte als profvoetballer.

Linksachter: Patrick Mtiliga

Patrick Mtiliga droeg nog één seizoen het shirt van NAC Breda en ging toen naar Málaga CF. Na twee jaar bij de Spaanse club vertrok hij naar zijn huidige werkgever FC Nordsjælland.

Controlerende middenvelder: Ronnie Stam

Ronnie Stam verdiende in augustus 2008 een transfer naar FC Twente. Na buitenlandse avonturen bij Wigan Athletic FC en Standard Luik keerde hij in juli 2015 terug bij NAC Breda. Daar stond hij nog een seizoen onder contract en besloot te stoppen met profvoetbal.

Controlerende middenvelder: Csaba Fehér

Csaba Fehér bleef nog drie seizoenen bij de club uit Breda en vertrok toen naar het Hongaarse Újpest FC. Na nog één seizoen bij de club uit zijn geboorteland, beëindigde de middenvelder zijn profcarrière.

Controlerende middenvelder: Rogier Molhoek

Rogier Molhoek werd in het seizoen 2007-2008 gehuurd van AZ. Vervolgens werd hij opnieuw verhuurd door AZ, maar dit keer aan Vitesse. De club uit Arnhem nam hem in juli 2009 definitief over. Hij droeg nog het shirt van VVV-Venlo en FC Dordrecht. Ondertussen is Molhoek gestopt met profvoetbal.

Rechtsbuiten: Joonas Kolkka

Joonas Kolkka maakte medio 2011 de overstap van NAC Breda naar Willem II. Hij stond vervolgens nog een half jaar onder contract bij Texas Dutch Lions FC, maar heeft momenteel zijn loopbaan beëindigd.

Spits: Matthew Amoah

Spits Matthew Amoah bleef nog tot december 2011 bij de club uit Breda. Hij ging vervolgens spelen bij de Turkse club Mersin Idman Yurdu. Vervolgens speelde hij nog bij sc Heerenveen en Heracles Almelo, alvorens hij medio 2014 stopte met profvoetbal.

Linksbuiten: Anthony Lurling

Net als Jelle ten Rouwelaar bleef ook Anthony Lurling nog lang bij NAC Breda, namelijk tot januari 2014. Via sc Heerenveen kwam hij vervolgens terecht bij zijn oude club FC Den Bosch. Bij die club maakte hij vorige zomer een einde aan zijn loopbaan.

Foto: Pro Shots