Het elftal van toen: Italië in de finale van het WK in 2006

Op 9 juli 2006 stond in de finale van het WK de wedstrijd Italië – Frankrijk op het programma. Na doelpunten van Zinédine Zidane en Marco Materazzi stond het na negentig minuten 1-1. Ondanks dat Zinédine Zidane in de verlening een rode kaart kreeg, wisten beide ploegen niet te scoren. Omdat Fransman David Trezeguet in de strafschoppenreeks miste, won Italië het WK. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon speelde in de zomer van 2006 bij de Italiaanse club Juventus en staat daar momenteel nog steeds onder contract. De doelman heeft nog een verbintenis tot medio 2018 bij de club uit Turijn.

Rechtsachter: Gianluca Zambrotta

Vlak na het WK maakte Gianluca Zambrotta de overstap van Juventus naar FC Barcelona. Daar speelde de verdediger twee seizoenen en vertrok vervolgens naar AC Milan. Bij de Italiaanse club bleef Zambrotta vier seizoenen. Hij speelde daarna nog even bij FC Chiasso en stopte maakte daarna een einde aan zijn profcarrière.

Centrale verdediger: Fabio Cannavaro

In de zomer van 2006 maakte Fabio Cannavaro de overstap van Juventus naar Real Madrid. Daar speelde hij drie seizoenen en keerde vervolgens weer terug naar Juventus. In het seizoen 2010-2011 kwam hij uit voor Al-Ahli en hing daarna zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Centrale verdediger: Marco Materazzi

Marco Materazzi speelde in tijdens het WK in 2006 bij Internazionale. Tussen juli 2011 en september 2014 had hij geen club. Hij keerde vervolgens terug in de voetballerij een speelde nog anderhalf jaar bij de Indiase voetbalclub Chennaiyin FC. Daarna stopte de verdediger met profvoetbal.

Linksachter: Fabio Grosso

Fabio Grosso stapte in de zomer van 2006 over van US Palermo naar Internazionale. Eén jaar later verruilde hij de Italiaanse club voor Olympique Lyon. Voorafgaand aan het seizoen 2009-2010 vertrok hij naar Juventus en kwam in juli 2012 zonder club te zitten. In december van datzelfde jaar besloot hij om zijn profcarrière te beëindigen.

Rechtermiddenvelder: Mauro Camoranesi

Mauro Camoranesi speelde in 2006 bij Juventus en bleef daar tot augustus 2010. Na nog gespeeld te hebben bij VfB Stuttgart, CA Lanús en Racing Club stopte hij in 2014 als profvoetballer.

Controlerende middenvelder: Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso speelde van medio 1999 tot medio 2012 bij AC Milan en vertrok vervolgens naar FC Sion. In juli 2013 besloot hij om een einde te maken aan zijn profcarrière.

Controlerende middenvelder: Andrea Pirlo

Net als Gennaro Gattuso speelde ook Andrea Pirlo in de zomer van 2006 bij AC Milan. Hij bleef daar tot juli 2011 en maakte toen de overstap naar Juventus. Sinds juli 2015 staat hij onder contract bij New York City FC.

Linkermiddenvelder: Simone Perrotta

Middenvelder Simone Perrotta speelde tijdens het WK in 2006 bij AS Roma en bleef daar tot juli 2013. Toen besloot hij om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.

Aanvallende middenvelder: Francesco Totti

Francesco Totti staat al sinds zijn debuut in het profvoetbal onder contract bij dezelfde club, namelijk AS Roma. Na 25 jaar stopt hij na dit seizoen als profvoetballer.

Spits: Luca Toni

In de zomer van 2006 stond Luca Toni onder contract bij ACF Fiorentina. Via Bayern München, een huurperiode aan AS Roma, Genoa, Juventus, Al-Nasr SC en Fiorentina kwam hij terecht bij Hellas Verona. Afgelopen zomer besloot de aanvaller te stoppen als profvoetballer.

Foto: Pro Shots