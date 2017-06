Het elftal van toen: Liverpool FC in de Champions League-finale van 2005

Op 25 mei 2005 stonden AC Milan en Liverpool FC tegenover elkaar in de finale van de Champions League. Bij rust leek het erop dat de wedstrijd beslist was. Door één doelpunt van Paolo Maldini en twee doelpunten van Hernán Crespo stond AC Milan namelijk na 45 minuten met 3-0 voor. Echter wisten Steven Gerrard, Vladimír Šmicer en Xabi Alonso hun club na 3-3 te schieten. Via een strafschoppenserie Liverpool FC toch nog de Champions League te winnen. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het in beeld gebracht.

Doelman: Jerzy Dudek

Doelman Jerzy Dudek stond nog ruim twee jaar onder contract bij de Engelse club. In juli 2007 koos hij ervoor om te verkassen naar Spanje en tekende een contract bij Real Madrid. Daar stond de Pool nog vier jaar onder contract. Medio 2011 stopte hij met profvoetbal.

Rechtsachter: Steve Finnan

In september 2008 verruilde Steve Finnan zijn club Liverpool FC voor RCD Espanyol. Daar stond de Ier slechts één seizoen onder contract en vertrok toen transfervrij naar FC Portsmouth. Ook daar bleef Finnan maar één seizoen en maakte vervolgens een einde aan zijn profcarrière.

Centrale verdediger: Jamie Carragher

Het seizoen 2004-2005 was voor Jamie Carragher het zevende seizoen in de hoofdmacht van Liverpool FC. De verdediger stond daarna nog tot juli 2013 onder contract bij de club en besloot toen te stoppen als profvoetballer.

Centrale verdediger: Sami Hyypiä

Sami Hyypiä speelde tot juli 2009 bij Liverpool FC en verkaste toen naar Duitsland om bij Bayer Leverkusen te gaan spelen. Bij de Duitse club stond hij onder contract tot medio 2011 en toen stopte hij met profvoetbal.

Linksachter: Djimi Traoré

Linksachter Djimi Traoré stond tot augustus 2006 onder contract bij Liverpool FC en stond daarna nog bij veel verschillende clubs onder contract, namelijk Charlton Athletic, FC Portsmouth, FC Stade Rennes (huur), Birmingham City (huur), AS Monaco, Olympique Marseille en Seattle Sounders FC. In juni 2014 maakte hij een einde aan zijn profcarrière.

Rechter middenvelder: Luis Garcia

De Spanjaard Luis Garcia verliet Liverpool FC in juli 2007. Hij speelde daarna nog bij onder meer Atlético Madrid, Racing Santander en Panathinaikos. Vorige zomer stopte hij als profvoetballer.

Defensieve middenvelder: Xabi Alonso

Xabi Alonso verdiende in augustus 2009 een overstap naar Real Madrid. Bij de Spaanse club speelde hij tot medio 2014 en tekende toen een contract bij Bayern München. Daar staat hij nog onder contract tot juli 2017 en heeft besloten dan te stoppen met profvoetbal.

Controlerende middenvelder: Steven Gerrard

Steven Gerrard bleef nog jaren bij Liverpool FC. Hij verliet de club namelijk pas in juli 2015 en tekende toen een contract bij Los Angeles Galaxy. Afgelopen winter besloot de middenvelder een punt te zetten achter zijn loopbaan als profvoetballer.

Linker middenvelder: John Arne Riise

De Noor John Arne Riise speelde tot juli 2008 bij de club uit Liverpool en vertrok toen naar AS Roma, waarna hij via FC Fulham terecht kwam bij APOEL Nicosia. Vervolgens speelde hij nog bij Delhi Dynamos FC, Aalesunds FK en Chennaiyin FC. Afgelopen najaar hing hij zijn voetbalschoenen in de wilgen.

Aanvallende middenvelder: Harry Kewell

In juli 2008 verruide Harry Kewell zijn club Liverpool FC voor Galatasaray SK. Via Melbourne Victory en Al-Gharafa kwam hij terecht bij Melbourne City FC. Daar speelde Kewell nog één seizoen voordat hij in juli 2014 stopte met profvoetbal.

Spits: Milan Baroš

Milan Baroš speelde bij veel verschillende clubs nadat hij Liverpool FC in augustus 2005 had verlaten. De aanvaller stond nog onder contract bij onder meer Aston Villa, Olympique Lyon en Galatasaray SK. Momenteel speelt Baroš bij FC Slovan Liberec.

Foto: Pro Shots