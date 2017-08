Het elftal van toen: Málaga CF in de kwartfinale van de Champions League in 2013

In het seizoen 2012-2013 stonden Borussia Dortmund en Málaga CF tegenover elkaar in de kwartfinale van de Champions League. De eerste wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel, waardoor alles nog mogelijk was in de return. Uiteindelijk zou Borussia Dortmund, na een krankzinnige slotfase, met 3-2 winnen en doorgaan naar de halve finale. Waar de spelers van de Duitse club momenteel zitten, weten we over het algemeen wel. Maar hoe verliepen de carrières van de spelers van Málaga CF na dit Champions League-avontuur?

Doelman: Willy Caballero

Willy Caballero bleef tot de zomer van 2014 bij Málaga CF en vertrok toen naar Manchester City. Vorige maand maakte hij een binnenlandse transfer door naar Chelsea FC te vertrekken.

Rechtsachter: Jesús Gámez

Ook Jesús Gámez bleef tot het einde van het seizoen 2013-2014 bij de Spaanse club. Toen vertrok de rechtsachter naar Atlético Madrid. Sinds vorige zomer staat hij onder contract bij het Engelse Newcastle United FC.

Centrale verdediger: Sergio Sánchez

In juli 2015 vertrok Sergio Sánchez bij Málaga CF en tekende een contract bij Panathinaikos FC. Vanaf juli 2016 staat hij onder contract bij Roebin Kazan.

Centrale verdediger: Martín Demichelis

Een paar maanden na het tweeluik met Borussia Dortmund vertrok Martín Demichelis naar Atlético Madrid. Vervoglens kwam hij via Manchester City bij RCD Espanyol terecht. In januari 2017 keerde hij terug bij Málaga CF. Deze zomer besloot hij te stoppen met profvoetbal.

Linksachter: Vitorino Antunes

Vitorino Antunes werd door Málaga CF in 2013 een half jaar gehuurd van het Portugese FC Paços Ferreira. In de zomer van datzelfde jaar vertork hij definitief naar de Spaanse club. Momentele staat hij onder contract bij FC Dynamo Kiev, maar hij wordt komend seizoen verhuurd aan Getafe CF.

Rechter middenvelder: Isco

Isco speelde zich in de kijker bij Málaga CF en verdiende na het seizoen 2012-2013 een transfer naar Real Madrid. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Controlerende middenvelder: Ignacio Camacho

Ignacio Camacho bleef nog een aantal seizoenen bij de Spaanse club, maar besloot deze zomer van club te wisselen. Hij staat momenteel namelijk onder contract bij VfL Wolfsburg.

Controlerende middenvelder: Jérémy Toulalan

De Fransman Jérémy Toulalan vertrok in juli 2013 naar AS Monaco. Sinds vorige zomer staat hij onder contract bij een andere club uit de Ligue 1, namelijk FC Girondins Bordeaux.

Linker middenvelder: Duda

Net als Ignacio Camacho bleef ook Duda tot deze zomer bij Málaga CF. Momenteel zit de Portugees zonder club.

Spits: Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez vertrok na het seizoen 2012-2013 naar ACF Fiorentina. In augustus 2015 keerde hij terug naar Spanje en tekende bij zijn huidige club Real Betis.

Spits: Júlio Baptista

Ook Júlio Baptista vertrok in de zomer van 2013 bij de Spaanse club en ging naar Cruzeiro. Vervolgens speelde hij bij Orlando City SC, maar kwam begin dit jaar zonder club te zitten. Deze zomer besloot hij definitief te stoppen met profvoetbal.

