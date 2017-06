Het elftal van toen: Nederland in de finale van het EK onder 21 in 2006

Vorige week wist Nederland met 5-0 te winnen van Luxemburg. Ondanks de overwinning gaat het niet van een leien dakje bij het Nederlands elftal. Wanneer het wel goed liep was tijdens het EK onder 21 in 2006. Maar welke spelers wisten toen ook alweer geschiedenis te schrijven door de finale te winnen van Oekraïne? Voetbalonline.nl heeft het basiselftal in beeld gebracht.

Doelman: Kenneth Vermeer

Kenneth Vermeer was 20 jaar oud en stond onder contract bij Ajax. De doelman speelde alle vijf de wedstrijden tijdens het EK.

Rechtsachter: Dwight Tiendalli

Ook Dwight Tiendalli was 20 jaar oud. De rechtsachter speelde bij FC Twente en mocht drie wedstrijden meedoen tijdens het EK.

Centrale verdediger: Ron Vlaar

Ron Vlaar speelde net een half jaar bij Feyenoord tijdens het EK in 2006. De centrale verdediger die toen 21 jaar oud was, speelde in totaal vier wedstrijden.

Centrale verdediger: Gijs Luirink

Net als Kenneth Vermeer speelde ook Gijs Luirink alle wedstrijden. De verdediger stond onder contract bij FC Groningen en was tijdens de finale 21 jaar oud.

Linksachter: Urby Emanuelson

Urby Emanuelson was 19 jaar oud en speelde in juni 2006 nog bij Ajax. Ook hij speelde tijdens het EK alle vijf de wedstrijden.

Controlerende middenvelder: Demy de Zeeuw

Demy de Zeeuw was 23 jaar oud toen hij de finale speelde en stond onder contract bij AZ. Hij speelde vier wedstrijden tijdens het EK.

Controlerende middenvelder: Stijn Schaars

Middenvelder Stijn Schaars speelde in 2006 bij AZ. Hij was 22 tijdens de finale van het EK en speelde alle wedstrijden.

Aanvallende middenvelder: Ismaïl Aissati

Ismaïl Aissati was de jongste speler van de selectie van Nederland. Hij was namelijk pas 17 jaar oud tijdens de finale. De middenvelder stond toen onder contract bij PSV en speelde alle wedstrijden.

Rechtsbuiten: Nicky Hofs

Nicky Hofs speelde net als Ron Vlaar bij Feyenoord en was 23 jaar oud tijdens het EK. In de vijf wedstrijden die hij speelde, scoorde hij drie keer.

Spits: Klaas-Jan Huntelaar

Klaas-Jan Huntelaar speelde vijf wedstrijden en wist daarin vier keer het net te vinden. De aanvaller was toen 22 jaar oud en stond onder contract bij Ajax.

Linksbuiten: Romeo Castelen

Romeo Castelen kwam vier wedstrijden in actie. Hij speelde destijds bij Feyenoord en was 23 jaar oud.

Foto: Pro Shots