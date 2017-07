Het elftal van toen: Nederland tegen Frankrijk tijdens het EK onder 19 in 2010

Het is deze maand zeven jaar geleden dat Nederland vol vertrouwen begon aan het EK voor spelers onder 19 jaar. Echter werd dit EK niet wat iedereen ervan gehoopt had. Nederland verloor de openingswedstrijd met 4-1 van gastland Frankrijk en wist vervolgens alleen van Engeland te winnen, waardoor Nederland na drie wedstrijden weer naar huis mocht. Maar hoe gingen de carrières van het basiselftal dat verloor van Frankrijk verder na dit slechte EK? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

Doelman: Jeroen Zoet

Zoet speelde in 2010 bij PSV. Door de Eindhovense club werd hij twee seizoenen verhuurd aan RKC Waalwijk, maar is momenteel eerste doelman bij PSV.

Rechtsachter: Tim Eekman

Tim Eekman was in 2010 eigendom van Feyenoord. Hij wist echter nooit door te breken bij de club. Eekman werd door Feyenoord eerst verhuurd aan Excelsior en later nam de club uit Kralingen hem definitief over. In 2014 verliet hij Excelsior en vertrok naar BVV Barendrecht. Daar speelt hij momenteel nog steeds.

Centrale verdediger: Imad Najah

Imad Najah werd in juli 2010 doorgeschoven van PSV onder 19 naar Jong PSV. Het eerste elftal van PSV wist hij echter nooit te halen. Na periodes bij RKC Waalwijk en maanden zonder club te hebben gezeten, kwam Najah terecht bij Jong Vitesse. Daar liet zijn contract vorige maand af en Najah zit dus opnieuw zonder club.

Centrale verdediger: Erik Schouten

Erik Schouten speelde in 2010 bij AZ, maar wist bij de Alkmaarse club nooit echt te overtuigen. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap naar FC Volendam. Daar heeft hij momenteel een contract tot juni 2018.

Linksachter: Bruno Martins Indi

In 2010 werd Bruno Martins Indi gezien als een groot talent. Hij speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en wachtte nog op zijn debuut in het eerste elftal van de Rotterdamse club. Via Feyenoord kwam Martins Indi terecht bij FC Porto. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Stoke City.

Controlerende middenvelder: Jordy Clasie

Vlak na het EK werd Jordy Clasie door Feyenoord verhuurd aan Excelsior. Na één jaar bij Excelsior keerde Clasie terug naar Feyenoord en groeide uit tot een vaste waarde op het middenveld. In 2015 maakte hij de overstap naar FC Southampton.

Controlerende middenvelder: Ricky van Haaren

Rocky van Haaren speelde toentertijd bij Feyenoord. Via verschillende Nederlandse clubs en avonturen in Roemenië en Turkije kwam de middenvelder terecht bij zijn huidige club FC Dordrecht.

Controlerende middenvelder: Leandro Bacuna

Leandro Bacuna speelde in 2010 bij FC Groningen en bleef daar tot de zomer van 2013. Toen vertrok hij naar de Engelse club Aston Villa, waar hij momenteel een contract heeft tot juni 2020.

Rechtsbuiten: Rajiv van La Parra

Rajiv van La Parra verliet op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van SM Caen. Hij keerde vervolgens terug naar Nederland op te gaan spelen bij sc Heerenveen. Daarna vertrok hij naar Engeland. Via Wolverhampton Wanderers en verhuurperiodes aan Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town kwam hij daar terecht bij zijn huidige club Huddersfield Town.

Spits: Luc Castaignos

Luc Castaignos speelde in 2010 bij Feyenoord en werd een grote toekomst voorspeld. Hij verliet Feyenoord voor Internazionale, maar keerde snel terug naar Nederland om bij FC Twente te gaan spelen. Via Eintracht Frankfurt kwam hij terecht bij Sporting Lissabon. Daar zat hij afgelopen seizoen veelvuldig op de bank.

Linksbuiten: Jerson Cabral

Ook Jerson Cabral speelde in 2010 bij Feyenoord. In augustus 2012 vertrok hij naar FC Twente. Door de club uit Enschede werd hij verhuurd aan ADO Den Haag en Willem II. Vorige zomer vertrok hij definitief bij FC Twente en tekende een contract bij SC Bastia. Door de Franse club werd hij een aantal maanden verhuurd aan Sparta Rotterdam, maar momenteel is hij weer terug bij SC Bastia.

Foto: Pro Shots