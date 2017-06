Het elftal van toen: Portugal tegen Nederland in de achtste finale van het WK in 2006

De meeste voetballiefhebbers kennen de ‘slachtpartij’ tussen Portugal en Nederland nog wel. Het was Maniche die in de 23ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd maakte en Portugal naar de kwartfinale schoot. Maar welke elf namen stonden er ook alweer aan de aftrap voor Portugal? En hoe verliep hun loopbaan na het WK van 2006? Voetbalonline.nl heeft in op een rijtje gezet.

Doelman: Ricardo

Als doelman van Portugal was Ricardo. Tijdens het WK van 2006 stond hij onder contract bij Sporting Lissabon. Niet veel later vertrok hij naar Spanje en tekende een contract bij Real Betis. Na nog even onder contract te hebben gestaan bij Leicester City keerde Ricardo terug naar Portugal om te gaan spelen bij Vitória Setúbal FC. Voordat de Portugees in 2014 zijn loopbaan beëindigde stond hij nog twee jaar onder contract bij SC Olhanense.

Rechtsachter: Miguel

Miguel stond tijdens het WK onder contract bij FC Valencia. De Spaanse club had hem in juli 2005 namelijk voor acht miljoen euro overgenomen van SL Benfica. De rechtsachter bleef nog tot medio 2012 bij FC Valencia en maakte toen een einde aan zijn profcarrière.

Centrale verdediger: Fernando Meira

Fernando Meira speelde stond tijdens het WK onder contract bij VfB Stuttgart. Via de clubs Galatasaray SK en FK Zenit Sint-Petersburg kwam Meira terecht bij Real Zaragoza. Daar sloot de centrale verdediger in februari 2012 zijn loopbaan af.

Centrale verdediger: Ricardo Carvalho

Ricardo Carvalho is een van de bekendere namen van het Portugese elftal. De centrale verdediger ruilde in augustus 2010 Chelsea FC in voor Real Madrid. In 2013 vertrok hij bij ‘De Koninklijke’ en tekende een contract bij AS Monaco. Nadat hij eind 2016 en begin 2017 even zonder club zat, werd bekend dat Ricardo Carvalho bij Shanghai SIPG ging spelen. Daar staat de Portugees momenteel nog steeds onder contract.

Linksachter: Nuno Valente

Nuno Valente was in 2006 bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer. De linksachter speelde toen bij de Engelse club Everton FC. Daar stond hij onder contract tot juli 2009 en stopte toen als profvoetballer.

Controlerende middenvelder: Costinha

Een paar weken na het WK stapte middenvelder Costinha over van Dinamo Moskou naar Atlético Madrid. Daar bleef Costinha slechts één seizoen en vertrok toen weer uit Spanje. Hij vertrok namelijk naar Italië en stond daar twee en een half jaar onder contract bij Atalanta Bergamo. Daarna sloot hij zijn loopbaan als speler af.

Controlerende middenvelder: Maniche

Doelpuntenmaker Maniche stapte na het WK over van Dinamo Moskou naar Atlético Madrid. In 2008 werd hij een half jaar verhuurd aan Internazionale. Na nog één jaar te zijn teruggekeerd bij Atlético Madrid, vertrok hij definitief bij de club. Maniche tekende namelijk een contract bij de Duitse club 1.FC Köln. In het seizoen 2010-2011 stond hij nog onder contract bij Sporting Lissabon en stopte daarna als profvoetballer.

Aanvallende middenvelder: Deco

Deco speelde in de zomer van 2006 al twee seizoenen bij FC Barcelona en zou daar ook nog twee seizoenen blijven. In juli 2008 maakte hij de overstap naar Chelsea FC. Na vervolgens nog drie jaar te hebben gespeeld bij Fluminense stopte de Portugees met profvoetbal.

Rechtsbuiten: Luís Figo

Net als Nuno Valente was ook Luís Figo in 2006 bezig aan zijn laatste seizoenen als profvoetballer. Hij speelde bij Internazionale en zou daar tot de zomer van 2009 blijven. Daarna stopte Figo met profvoetbal.

Spits: Pedro Pauleta

De aanvaller Pedro Pauleta speelde in 2006 bij Paris Saint-Germain. Daar stond hij nog tot juli 2008 onder contract en hing vervolgens zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Linksbuiten: Cristiano Ronaldo

Hoe het met Cristiano Ronaldo in gelopen weten we allemaal wel. Hij stond destijds nog onder contract bij Manchester United, maar zou in de zomer van 2009 voor 94 miljoen euro de overstap maken naar Real Madrid. Daar staat de aanvaller nog steeds onder contract.