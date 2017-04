Het elftal van toen: PSV in de met 10-0 gewonnen wedstrijd van Feyenoord

Op 24 oktober 2010 won PSV in het Philips stadion met 10-0 van Feyenoord. Voor PSV was dit een evenaring van het clubrecord. In 1973 en 1998 wisten de Eindhovenaren namelijk ook al met 10-0 te winnen. Alle PSV-spelers hebben de club ondertussen verlaten. De een speelt nu in een grote competitie de ander in een ver land of is ondertussen gestopt. Lees hier hoe de carrières van het winnende basiselftal zich vervolgden.

Doelman: Andreas Isaksson

Andreas Isaksson stond nog ongeveer anderhalf jaar onder contract bij PSV. Daarna koos de Zweed voor een avontuur bij de Turkse club Kasımpaşa SK. Bij Kasımpaşa SK speelde hij vier seizoenen. Sinds afgelopen zomer speelt hij in zijn geboorteland bij Djurgårdens IF.

Rechtsachter: Atiba Hutchinson

Voor Atiba Hutchinson was het seizoen 2010-2011 het eerste seizoen onder contract bij PSV. Ook de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 stond de Canadees onder contract bij PSV. Daarna vertrok Hutchinson naar Beşiktaş JK. Momenteel is hij bezig aan zijn vierde seizoen bij de Turkse club.

Centrale verdediger: Marcelo

Net als voor Hutchinson was het seizoen 2010-2011 ook het eerste seizoen voor Marcelo bij PSV. Na drie seizoenen bij de Eindhovense club vertrok de Braziliaan naar het Duitse Hannover 96. Ook daar stond Marcelo drie seizoenen onder contract, maar werd wel een half jaar verhuurd aan Beşiktaş JK. De Turkse club nam hem in juni 2016 definitief over. Marcelo speelt momenteel nog steeds bij Beşiktaş JK.

Centrale verdediger: Wilfred Bouma

Wilfred Bouma was in het seizoen 2010-2011 aan zijn laatste seizoenen bezig als profvoetballer. Bouma speelde tot het einde van het seizoen 2012-2013 bij PSV. Omdat zijn contract in 2013 niet verlengt werd en hij geen geschikte club kon vinden, hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Linksachter: Erik Pieters

Linksachter Erik Pieters stapte in juni 2013 over van PSV naar Stoke City. Met de transfer was naar schatting een bedrag van 3,6 miljoen euro gemoeid. Momenteel is Pieters aan zijn vierde seizoen bezig bij ‘The Potters’.

Controlerende middenvelder: Ibrahim Afellay

In november 2010 werd een akkoord bereikt tussen PSV en FC Barcelona over de transfer van Afellay naar Spanje. De middenvelder stond in totaal vijf seizoenen onder contract bij FC Barcelona, maar werd wel een jaar verhuurd aan Schalke 04 en een jaar aan Olympiakos Piraeus. Momenteel is Afellay bezig aan zijn tweede seizoen bij de Engelse club Stoke City. De club lijfde hem transfervrij in nadat zijn contract bij FC Barcelona afliep.

Controlerende middenvelder: Orlando Engelaar

In juni 2013 vertrok Engelaar bij PSV en ging spelen bij het Australische Melbourne Heart. In 2014 kwam Engelaar zonder club te zitten en hield zijn conditie op peil bij FC Twente. Daar tekende hij in oktober 2014 een contract. De club besloot om zijn contract medio 2015 niet te verlengen en Engelaar besloot te stoppen als profvoetballer.

Aanvallende middenvelder: Ola Toivonen

Ola Toivonen stond nog een aantal seizoenen onder contract bij PSV, maar koos in januari 2014 voor een avontuur bij de Franse club Stade Rennais. Hij werd in augustus 2015 een jaar verhuurd aan Sunderland. Medio 2016 verliet hij Stade Rennais definitief en tekende een contract bij zijn huidige club Toulouse FC.

Rechtsbuiten: Jeremain Lens

Jeremain Lens speelde in totaal drie seizoenen bij PSV, namelijk in de seizoenen 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013. Vervolgens ging Lens spelen bij Dynamo Kiev. Na twee seizoenen Oekraïne verhuisde Lens naar Engeland om te gaan spelen bij Sunderland. Momenteel staat hij nog steeds onder contract bij Sunderland, maar Lens wordt dit seizoen verhuurd aan Fenerbahçe SK.

Spits: Jonathan Reis

Jonathan Reis verliet PSV in december 2011 om te gaan spelen bij Vitesse. Hij keerde vervolgens terug naar zijn geboorteland Brazilië en tekende een contract bij de club EC Bahia. Na EC Bahia speelde hij nog voor drie andere Braziliaanse clubs, namelijk Tombense, Campolina en Brumadinho. Medio 2015 vertrok Reis naar de Turkse club Boluspor. Na één seizoen in Turkije ging Reis naar zijn huidige club Consadole Sapporo.

Linksbuiten: Balázs Dzsudzsák

In juni 2011 verruilde Dzsudzsák zijn club PSV voor Anzji Machatsjkala. Een half jaar later verliet hij de club alweer om te gaan spelen bij Dinamo Moskou. Na drie en een half jaar bij Dinamo Moskou maakte Dzsudzsák in augustus 2015 een transfer naar Bursaspor. Afgelopen zomer vertrok hij naar Al-Wahda. Daar staat Dzsudzsák momenteel nog steeds onder contract.

Foto: Pro Shots