Het elftal van toen: sc Heerenveen in de KNVB Bekerfinale van 2009

Op 17 mei 2009 stond de KNVB Bekerfinale tussen sc Heerenveen en FC Twente op het programma. In De Kuip schoot Goran Popov in de 27ste minuut de 1-0 tegen de touwen. Na rust wist Eljero Elia de stand weer gelijk te trekken door de 1-1 te maken. Omdat er na negentig minuten geen winnaar was, volgde een verlening. Bonaventure Kalou bracht sc Heerenveen in de 112e minuut opnieuw op voorsprong, maar via een doelpunt van Youssouf Hersi kwamen De Tukkers langzij. Diezelfde Hersi faalde in de strafschoppenreeks waardoor sc Heerenveen er met de KNVB-beker vandoor ging. Maar hoe vervolgden de carrières van het winnende basiselftal zich? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Doelman: Hans Vonk

Na het seizoen 2008-2009 vertrok Hans Vonk bij sc Heerenveen om in Zuid-Afrika te gaan spelen bij Ajax Cape Town. Daar speelde de doelman nog twee seizoenen en besloot daarna om te stoppen met professioneel voetbal.

Rechtsachter: Michel Breuer

Michel Breuer stond tot medio 2012 onder contract bij sc Heerenveen en vertrok daarna naar NEC. Daar was Breuer in het eerste seizoen een vaste waarde, maar in het seizoen 2013-2014 kwam hij weinig aan spelen toe. De verdediger ging vervolgens naar Sparta Rotterdam. Hier staat Breuer momenteel nog steeds onder contract.

Centrale verdediger: Kristian Bak Nielsen

Verdediger Kristian Bak Nielsen stond tot het einde van het seizoen 2009-2010 onder contract bij sc Heerenveen. Voor aanvang van het seizoen 2010-2011 liet de club hem terugkeren naar FC Midtjylland. Hij besloot om in juni 2016 zijn voetbalcarrière te beëindigen.

Centrale verdediger: Michael Dingsdag

Net als Kristian Bak Nielsen is ook Michael Dingsdag ondertussen gestopt als profvoetballer. Dinsdag bleef tot juli 2010 bij sc Heerenveen en vertrok daarna naar het Zwitserse FC Sion. Hij speelde vervolgens nog bij Grasshopper Club Zürich en NAC Breda en beëindigde in juli 2016 zijn carrière als betaald voetballer.

Linksachter: Goran Popov

De Macedonische international Goran Popov ruilde sc Heerenveen in juli 2010 in voor Dinamo Kiev. De club uit Oekraïne verhuurde hem in de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 aan West Bromwich Albion FC. Na zijn verhuurperiode keerde hij nog even terug bij Dinamo Kiev, maar vertrok al snel naar FK Vardar Skopje. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Centrale middenvelder: Christian Grindheim

Christian Grindheim speelde tot medio 2011 bij sc Heerenveen en vertrok toen naar FC Kopenhagen. De club verhuurde hem een paar maanden aan Vålerenga IF. In juli 2013 maakte hij definitief de overstap van FC Kopenhagen naar Vålerenga IF. Bij de Noorse club staat de middenvelder momenteel nog steeds onder contract.

Centrale middenvelder: Michal Švec

Michal Švec was tot medio 2012 te bewonderen bij sc Heerenveen, maar vertrok daarna uit Nederland. Na twee en een half jaar onder contract te hebben gestaan bij de Hongaarse club ETO FC Győr keerde Švec terug naar Tsjechië om te gaan spelen bij SK Slavia Praag. Deze club verhuurde hem een half jaar aan FK Bohemians Praag 1905. In juli 2016 vertrok hij definitief bij SK Slavia Praag om te gaan spelen bij zijn huidige club FK Bohemians Praag 1905.

Centrale middenvelder: Viktor Elm

Viktor Elm heeft nog enige tijd rondgelopen op de Nederlandse velden. Na vier jaar bij sc Heerenveen vertrok hij in juni 2012 namelijk naar AZ. Hier speelde de Zweed tot maart 2015 en keerde vervolgens terug naar zijn geboorteland Zweden om te gaan spelen bij Kalmar FF. Hier heeft Viktor Elm een contract tot december 2018.

Rechtsbuiten: Roy Beerens

Net als Elm maakte Roy Beerens de overstap van sc Heerenveen naar AZ. Daar speelde de aanvaller drie seizoenen en vertrok medio 2014 naar Hertha BSC. In juli 2016 tekende Beerens een driejarig contract bij zijn huidige club Reading.

Spits: Gerald Sibon

Gerald Sibon won in 2009 voor de vijfde keer in zijn carrière de KNVB-beker. In mei 2010 verliet hij sc Heerenveen en vertrok naar Melbourne Heart. Na zijn tijd bij de Australië club werd op 27 juni 2011 bekend dat Sibon opnieuw terug zou keren bij sc Heerenveen. In maart 2012 stopte de lange aanvaller als profvoetballer.

Linksbuiten: Danijel Pranjić

In juni 2009 stapte Danijel Pranjić over van sc Heerenveen naar Bayern München. Hier speelde hij drie seizoenen. Via de clubs Sporting Lissabon, Celta de Vigo en Panathinaikos FC kwam hij terecht bij zijn huidige club FC Koper.

Foto: Pro Shots