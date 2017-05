Het elftal van toen: Uruguay in de halve finale van het WK in 2010

Op 6 juli 2010 speelde Nederland in de halve finale van het WK tegen Uruguay. In een spannende wedstrijd wist Nederland tegenstander Uruguay met 3-2 te verslaan en de finale te bereiken. Hoe het met de Nederlandse spelers gaat weten we over het algemeen wel, maar hoe vervolgden de Uruguayanen hun voetbalcarrières na de met 3-2 verloren wedstrijd van Nederland?

Doelman: Fernando Muslera

In de zomer van 2010 stond Fernando Muslera onder contract bij Lazio Roma. Een jaar later vertrok Muslera naar de Turkse club Galatasaray SK. Daar staat de doelman momenteel nog steeds onder contract.

Rechtsachter: Maximiliano Pereira

Rechtsachter Maximiliano Pereira stond in 2010 onder contract bij SL Benfica en bleef daar tot de medio 2015. Toen vertrok hij naar FC Porto en heeft daar momenteel een contract tot juni 2019.

Centrale verdediger: Diego Godín

Een maand na de wedstrijd Nederland – Uruguay verruilde Diego Godín zijn club Villarreal CF voor Atlético Madrid. Daar is hij momenteel aan zijn zevende seizoen bezig.

Centrale verdediger: Mauricio Victorino

Mauricio Victorino stond in de zomer van 2010 onder contract bij de Chileense club Universidad de Chile. In februari 2011 transfereerde hij naar Cruzeiro. De Braziliaanse club verhuurde hem vervolgens aan Palmeiras. Na nog even te zijn teruggekeerd bij Cruzeiro vertrok hij naar Independiente. Via zijn oude club Nacional kwam hij terecht bij zijn huidige club Cerro Porteño.

Linksachter: Martín Cáceres

Martín Cáceres stond in juli 2010 onder contract bij FC Barcelona. Hij vertrok in augustus 2010 op huurbasis naar Sevilla FC. De Spaanse club nam hem vervolgens definitief over. Sevilla FC verhuurde hem vervolgens weer aan Juventus en ook daar vertrok hij later definitief naar toe. Nadat hij een paar maanden zonder club zat speelt hij sinds februari 2017 bij Southampton FC.

Rechtermiddenvelder: Diego Pérez

Een maand na de wedstrijd Nederland – Uruguay ging Diego Pérez van AS Monaco naar Bologna FC. Daar stond de middenvelder onder contract tot medio 2015 en beëindigde vervolgens zijn profcarrière.

Controlerende middenvelder: Walter Gargano

Walter Gargano stond in 2010 onder contract bij SSC Napoli. Door de Italiaanse club werd hij in het seizoen 2012-2013 verhuurd aan Internazionale en in het seizoen 2013-2014 aan Parma FC. Na nog één seizoen te zijn teruggekeerd bij SSC Napoli vertrok hij voorafgaand aan het seizoen 2015-2016 naar zijn huidige club CF Monterrey.

Controlerende middenvelder: Egidio Arévalo

In 2010 stond Egidio Arévalo onder contract bij CF Monterrey, maar werd verhuurd aan CA Peñarol. De middenvelder speelde daarna nog bij veel verschillende club, namelijk Botafogo, Club Tijuana, US Palermo, Chicago Fire, Tigres, Monarcas, Atlas, Chiapas FC en zijn huidige club Veracruz.

Linkermiddenvelder: Álvaro Pereira

Álvaro Pereira stond in de zomer van 2010 onder contract bij FC Porto. In 2012 vertrok hij naar Internazionale. De Italiaanse club verhuurde hem vervolgens aan FC São Paulo en Estudiantes. Laatstgenoemde nam hen in januari 2016 definitief over. Estudiantes verhuurde hem vervolgens weer aan FC Getafe. Momenteel wordt Pereira opnieuw verhuurd, namelijk aan de Paraguayaanse club Cerro Porteño.

Spits: Edinson Cavani

Edison Cavani stond tijdens het WK in 2010 onder contract bij US Palermo. De club verhuurde hem vervolgens één seizoen aan SSC Napoli. Daar vertrok hij later definitief naar toe. Sinds juli 2013 speelt hij bij Paris Saint-Germain.

Spits: Diego Forlán

Diego Forlán stond in 2010 onder contract bij Atlético Madrid. Hij verruilde de Spaanse club in augustus 2011 voor Internazionale. Forlán speelde vervolgens nog bij Internacional, Cerezo Osaka en Peñarol. Sinds augustus 2016 staat hij onder contract bij Mumbai City.

Foto: Pro Shots