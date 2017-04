Held van de dag: Afonso Alves

In de rubriek ‘Held van de dag’ blikken we terug op een dag waarop iemand uit de voetbalwereld iets bijzonders wist te presteren. Elke keer komt een andere speler aan bod. Vandaag belichten we voormalig sc Heerenveen-aanvaller Afonso Alves.

Op 07 oktober 2007 stond in de Eredivisie de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Heracles Almelo op het programma. Door zeven keer te scoren werd Afonso Alves de held van de dag. Voor rust wist hij zijn club, door een hattrick te maken, op een 3-0 voorsprong te zetten. Gerald Sibon kwam na een uur spelen ook op het scorebord door de 4-0 binnen te schieten. Maar daarna was het opnieuw Alves die zeer trefzeker was. De Braziliaan maakte vier treffers in tien minuten en schoot de thuisclub van 4-0 naar 8-0. Negen minuten voor tijd tekende Gerald Sibon voor de 9-0. In de slotfase kreeg Afonso Alves een publiekswissel, zonder dat er iemand in zijn plaats op het veld verscheen.

Afonso Alves was de eerste speler die zeven keer wist te scoren in de Eredivisie. Er zijn tot op heden wel vier spelers die zes keer wisten te scoren in de Eredivisie, namelijk Pierre Kerkhofs (sc Enschede), Johan Cruijff (Ajax), Marco van Basten (Ajax) en Dirk Lammers (DOS).

Afonso Alves was in de geschiedenis van de Eredivisie de tweede speler die twee hattricks in één wedstrijd wist te maken. Johan Cruijff was namelijk de eerste speler die dit voor elkaar kreeg. Hij deed dit bij Ajax in de 8-1 gewonnen wedstrijd van AZ’67.

Bekijk hieronder de zeven doelpunten van Afonso Alves:

Foto: Pro Shots