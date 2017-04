De laatste tien: Ajax – Feyenoord in de Eredivisie

Om 14.30 uur staat in de Arena de wedstrijd Ajax – Feyenoord op het programma. Ajax moet winnen om hoop te houden op het kampioenschap. Feyenoord kan daar in tegen een enorme stap zetten richting de Coolsingel. Maar welke club bleek de afgelopen edities de sterkste in Amsterdam? Voetbalonline.nl blikt terug op de laatste tien edities van Ajax – Feyenoord in de Eredivisie.

4-1 (2006-2007)

In februari 2007 was Ajax heer en meester in de Klassieker. Wesley Sneijder zette Ajax niet alleen op 1-0 maar ook op 2-0. De Belg Tom de Mul zette Ajax vervolgens in de 34e minuut al op 3-0. Angelos Charisteas mist vlak voor rust de spanning enigszins terug te brengen door de 3-1 te maken. In de 87e minuut maakte Wesley Sneijder zijn derde doelpunt van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 4-1.

3-0 (2007-2008)

Ook een seizoen later won Ajax eenvoudig van Feyenoord. John Heitinga bracht Ajax in de achtste minuut op 1-0. Vlak voor rust verdubbelde Klaas-Jan Huntelaar de voorsprong door de 2-0 te maken. In de slotfase scoorde Klaas-Jan Huntelaar opnieuw, 3-0.

2-0 (2008-2009)

Op 15 februari 2009 werd er in de eerste helft niet gescoord. Zeven minuten na rust was het Thomas Vermaelen die de score opende en Ajax naar 1-0 schoot. Dwight Tiendalli kreeg in de slotfase een rode kaart waardoor Feyenoord met tien man kwam te staan. In de 90e minuut besliste Urby Emanuelson de wedstrijd door de 2-0 te maken.

5-1 (2009-2010)

In november 2009 won Ajax voor het vierde jaar op rij thuis van Feyenoord. Demy de Zeeuw opende een paar minuten voor rust de score, 1-0. Na rust waren het Urby Emanuelson en Gregory van der Wiel die de voorsprong vergroten tot 3-0. Ondanks een rode kaart van Stefan Babović wist Feyenoord via Denny Landzaat toch de 3-1 te maken. Demy de Zeeuw wist vervolgens opnieuw het net te vinden en maakte de 4-1. Omdat doelman Rob van Dijk, na het neerhalen van Luis Suárez in het strafschopgebied, ook een rode kaart kreeg moest Feyenoord door met negen man. Luis Suárez wist via de strafschop Ajax naar een 5-1 overwinning te schieten.

2-0 (2010-2011)

In januari 2011 was het opnieuw Ajax dat aan het langste eind trok. De Belg Toby Alderweireld bracht de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong. In de 77e minuut wist Ajax via een strafschop van Miralem Sulejmani de 2-0 eindstand op het bord te zetten.

1-1 (2011-2012)

In de Eredivisie hield Feyenoord in het seizoen 2011-2012, na vijf seizoenen verloren te hebben, eindelijk weer eens iets over aan de wedstrijd in de Arena. Stefan de Vrij bracht de Rotterdammers na een uur spelen op 0-1. Een paar minuten later kreeg Ajax-doelman Kenneth Vermeer een rode kaart. Toch wist Ajax nog één punt over te houden aan de wedstrijd. Het was namelijk Jan Vertonghen die de 1-1 maakte.

3-0 (2012-2013)

Een seizoen later wist Viktor Fischer de 1-0 te maken. Vijf minuten voor rust scoorde de Deen, na een fout van Joris Mathijsen, ook de 2-0. Christian Eriksen besliste na een uur spelen de wedstrijd door de 3-0 te maken. Ondanks een rode kaart van Ricardo van Rhijn en een strafschop van Lex Immers wist Feyenoord niks meer terug te doen.

2-1 (2013-2014)

Graziano Pellè wist op 18 augustus 2011 Feyenoord op een 0-1 voorsprong te zetten. Maar via een strafschop van Kolbeinn Sigþórsson kwam Ajax langszij. De IJslander wist ook de 2-1 te maken en bezorgde de Amsterdammers hierdoor de drie punten.

0-0 (2014-2015)

In januari 2015 wisten zowel Ajax als Feyenoord niet te scoren. Feyenoord speelde een betere wedstrijd dan Ajax, maar onder andere Colin Kâzım-Richards en Jean-Paul Boëtius wisten hun kansen niet af te maken.

2-1 (2015-2016)

Vorig seizoen bleven de drie punten in Amsterdam. Jens Toornstra wist Feyenoord nog wel op 0-1 te schieten, maar niet veel later scoorde Amin Younes de 1-1. Riechedly Bazoer bracht Ajax via een prachtig schot op een 2-1 voorsprong. Ondanks nog een gemiste strafschop van Nemanja Gudelj wist Ajax de wedstrijd wel winnend af te sluiten.

Foto’s: Pro Shots