Terugblik: Het overwachte kampioenschap van PSV tien jaar geleden

29 april 2007 was de laatste wedstrijd van de Eredivisie van het seizoen 2006/2007. De ontknoping van dat seizoen zullen we niet gauw vergeten. Drie ploegen stonden in puntenaantal gelijk: AZ, Ajax en PSV. AZ zou, vanwege het hoge doelpuntensaldo, genoeg moeten hebben aan een overwinning.

De volgende drie wedstrijden stonden op het programma:

Excelsior – AZ

Willem II – Ajax

PSV – Vitesse

Waar het een feestelijke middag leek voor AZ, eindigde in een kampioenschap voor PSV die zowel Ajax als AZ niet gauw zullen vergeten.

Excelsior – AZ

De wedstrijd begon als een nachtmerrie voor trainer Louis van Gaal. Keeper Boy Watermans ontving een rode kaart nadat hij Andewelé Slory neerhaalde in het strafschopgebied. Luigi Bruins benutte de gegeven penalty en zo keek AZ tegen een 1-0 achterstand aan met tien man. Drie minuten later kwam AZ toch op gelijke hoogte via Simon Cziommer via een uitstekende vrije trap. Excelsior nam in de 59e minuut alsnog de leiding. Henrico Drost ondernam het doel van AZ en scoorde. Nooit is helemaal duidelijk geworden of de bal daadwerkelijk de lijn heeft gepasseerd, maar de voorsprong voor Excelsior was wel een feit. Met man en macht probeerde AZ gelijk te maken. Het was dan ook invaller Danny Koevermans die de bal via de kluts in het doel werkte. René van Dieren kreeg amper vijf minuten na de gelijkmaker zijn tweede gele kaart. Hierdoor werd het tien tegen tien. AZ zette hierna vol aan. Johan Voskamp schoot in de laatste minuten van de wedstrijd alle hoop van AZ aan flarden.

Willem II – Ajax

De laatste tegenstander van Ajax van het seizoen was Willem II. Was een ogenschijnlijk makkelijke middag zou moeten worden, zou nog een helskarwei worden voor de Amsterdammers. Willem II leek Ajax een lastige middag te bezorgen. Toch kwam de ploeg van trainer Henk ten Cate vrij vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Urby Emanuelson ondernam het vijandig doel onder vuur vanuit de tweede lijn. Via een been van een Willem II speler ging de bal in het doel van Willem II. Doordat het nieuws vanuit Rotterdam ook in Tilburg terecht kwam werd Ten Cate zenuwachtiger. In de rust was Ajax virtueel landskampioen, doordat AZ achter stond en PSV ‘maar’ 2-1 voorstond. Pas halverwege de tweede helft werd de voorsprong uitgebreid. Klaas-Jan Huntelaar maakte in de 69e minuut een simpel intikkertje. Verder dan dit doelpunt kwamen de Amsterdammers niet.

PSV – Vitesse

Niemand had aan het begin van de dag verwacht dat PSV kampioen zou worden. AZ zou landskampioen worden in Rotterdam en als dat niet zou gebeuren zou Ajax het wel worden in Tilburg, maar het zou PSV nooit worden tegen Vitesse. Niets leek minder waar. Door doelpunten van Alex en Jefferson Farfán stond PSV na tien minuten spelen al 2-0 voor. Theo Janssen deed drie minuten later wat terug door middel van een vrije trap. PSV speelde goed voetbal en speelde zonder druk. Na rust kwamen de berichten door uit Rotterdam en Tilburg dat AZ achterstond en met tien man speelde en dat Willem II het Ajax knap lastig maakte. PSV bleef doorgaan met scoren en zo scoorde Ibrahim Afellay (58e minuut) en nogmaals Farfán (65e minuut) de 3-1 en 4-1 voor de Eindhovenaren. Aanvoerder Philip Cocu scoorde in de 77e minuut de 5-1, wat later het doelpunt zou zijn dat het kampioenschap zou beslissen. Toen de scheidsrechter affloot stond het nog 0-2 in Tilburg en AZ had verloren. Ajax had op dat moment nog één doelpunt nodig om landskampioen te worden. Het bleef echter 0-2 en zo werd PSV tegen alle verwachtingen in kampioen van de Eredivisie.

Bekijk hier de spannende ontknoping van het seizoen 2006/2007:

Foto: Pro Shots