Terugblik: vandaag vier jaar geleden: Bayern München Chelsea 1-1

Op 19 mei 2012 speelde Bayern München de finale van de Champions League tegen Chelsea. Bayern schakelde Real Madrid in de halve finale uit en Chelsea stuurde FC Barcelona naar huis in de vorige ronde. Bayern München was favoriet voor de winst, omdat Chelsea zeer gehavend uit het tweeluik met Barcelona kwam. Aanvoerder John Terry kreeg rood waardoor hij de finale moest missen en basisspelers als Ramires, Raul Meireles en Branislav Ivanovic moesten de finale ook aan zich voorbij laten gaan door schorsingen en blessures.

De wedstrijd begon zoals verwacht. Bayern München valt aan en Chelsea hoopt er uit te kunnen komen via een counter. Kansen van voornamelijk Mario Gomez en Arjen Robben gingen naast en over. Zo kon Petr Cech in de wedstrijd groeien en bleek hij een niet te passeren doelman deze wedstrijd. Aan de andere kant kreeg Chelsea ook spaarzame kansjes, echter moest doelman Manuel Neuer niet serieus aan het werg. Uiteindelijk was het Thomas Müller in de 83e minuut die de bal tóch achter de doelman kreeg. Een voorzet van Toni Kroos ging voorbij aan Gomez, maar bij de tweede paal stond Müller die de bal via de grond in het dak van het doel kopte. Veel Chelsea-supporters hadden gedacht dat het over en uit was. Echter was het Didier Drogba (wie anders) die Chelsea op gelijke hoogte kopte. Een corner kopte de Ivoriaan knap binnen bij de eerste paal. Met nog twee minuten te gaan werd er niet meer gescoord en werd er verlengd.

In de verlenging bleef het spelbeeld hetzelfde. Bayern München viel aan en Chelsea verdedigde met man en macht. In de eerste helft van de verlenging kreeg Bayern echter een buitenkans om de finale te beslissen. Drogba tikte Franck Ribery aan in het strafschop gebied en scheidsrechter Proenca wees naar de stip. Robben ging achter de bal staan. Cech dook echter in de goede hoek en stopte zo de penalty. Verder werd er niet meer gescoord en moesten penalty’s uitkomst bieden.

De eerste penalty van Bayern werd gescoord door Philip Lahm, terwijl de penalty van Juan Mata gekeerd werd door Neuer. De volgende penalty’s van Gomez, Luiz, Neuer en Lampard gingen er allemaal in. Cech keerde vervolgens de penalty van Ivica Olic en zo stond het weer gelijk. De strafschop van Ashley Cole ging er in, maar de strafschop van Bastian Schweinsteiger ging op de paal, waardoor Didier Drogba de winnende penalty mocht nemen. De spits faalde niet van elf meter en zo won Chelsea de Champions League!

Opstellingen:

Bayern München: Neuer, Lahm, Tymosjtsjoek, Boateng, Contento, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Robben, Gomez, Ribery.

Trainer: Jupp Heynckes

Chelsea: Cech, Bosingwa, Cahill, Luiz, Cole, Mikel, Lampard, Mata, Kalou, Drogba, Bertrand.

Trainer: Roberto Di Matteo

Bekijk hier de samenvatting van deze spannende Champions League finale:

Foto: Pro Shots