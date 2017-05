Terugblik: vandaag zes jaar geleden: Ajax FC Twente 3-1

Op 15 mei 2011 speelde de laatste speelronde van het seizoen 2010/2011 zich af. Op deze laatste speelronde stond de wedstrijd Ajax – FC Twente op het programma. De Tukkers stonden voorafgaand aan de wedstrijd bovenaan en de Amsterdammers stonden op de tweede plek. FC Twente had genoeg aan een gelijkspel, terwijl Ajax bij een verlies partij nog ingehaald zou kunnen worden door PSV. De spanning op in Amsterdam was dus te snijden.

In een mistige Amsterdam Arena was het Twente die vrijwel direct na de aftrap voor het eerste gevaar zorgde. Ruiz knalde de bal recht op doelman Kenneth Vermeer. Na 23 minuten spelen was het toch Ajax die op voorsprong kwam. Een voorzet van rechts van Gregory van der Wiel leek in eerste instantie aan alles en iedereen voorbij gaan, maar bij de tweede paal stond Siem de Jong klaar om de bal beheerst met zijn verkeerde been binnen te tikken. Ajax was op dat moment virtueel landskampioen. De eerste helft eindige in 1-0, maar dat had veel hoger kunnen uitvallen. Later zou Toby Alderweireld in een interview zeggen dat dit misschien wel de beste 45 minuten waren van Ajax dat seizoen.

De tweede helft begon doelpuntrijk. In de 46e minuut was het Danny Landzaat die de bal zeer ongelukkig achter zijn eigen doelman kopte. De middenvelder probeerde een voorzet van Van der Wiel weg te koppen, maar in plaats daarvan kopte hij hem in de kruising. Het antwoord van FC Twente liet niet lang op zich wachten. Vrijwel direct na de 2-0 maakte Theo Janssen de 2-1. Ajax-doelman Kenneth Vermeer had geen antwoord op een schot van de middenvelder van Twente. Het team van Frank de Boer liet zich niet van de wijs brengen door de aansluitingstreffer, al liet het antwoord lang op zich wachten. Pas in de 78e minuut maakte matchwinner Siem de Jong de 3-1. Een listig balletje van Christian Eriksen en een subtiel wippertje over Mihaylov betekende het dertigste kampioenschap voor Ajax.

Opstellingen:

Ajax: Vermeer, Van der Wiel, Vertonghen, Alderweireld, Boilesen, Eriksen, De Zeeuw, Anita, Sulejmani, S. De Jong, Ebecilio.

Trainer: Frank de Boer

FC Twente: Mihaylov, Buysse, Douglas, Wisgerhof, Rosales, Landzaat, Chadli, Janssen, Brama, Ruiz, L. De Jong.

Trainer: Michel Preud’homme

