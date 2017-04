Vergeten spelers: Chanturia, Mulenga en Velthuizen

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Giorgi Chanturia

Giorgi Chanturia kennen we nog uit zijn tijd bij Vitesse. Tijdens de twee en een half jaar dat hij onder contract stond bij de club uit Arnhem werd hij een half seizoen verhuurd aan Alania Vladikavkaz. In februari 2014 verhuisde hij van Vitesse naar CFR Cluj. Met slechts zeven wedstrijden voor de Roemeense club vertrok hij naar het Italiaanse Hellas Verona. Maar Chanturia werd meteen weer verhuurd aan zijn oude club CFR Cluj. In september 2015 stapte hij over naar MSV Duisburg. Ook hier bleef hij maar één seizoen en stapte afgelopen zomer over naar zijn huidige club FK Oeral.

Jacob Mulenga

Jacob Mulenga begon zijn carrière bij de Zambiaanse voetbalclub Afrisport FC. In 2004 ging hij naar het Franse La Berrichonne de Châteauroux. Door de club werd hij een jaar verhuurd aan RC Strasbourg. In mei 2009 werd Mulenga door FC Utrecht overgenomen. Voor de club speelde hij vijf seizoenen. Daarna stapte hij over naar de Turkse club Adana Demirspor. Na een half jaar in Turkije vertrok hij naar China om te gaan spelen bij Shijiazhuang Ever Bright. Daar speelt hij momenteel nog steeds.

Piet Velthuizen

Piet Velthuizen maakte in december 2006 bij Vitesse zijn debuut in het profvoetbal. Na vijf seizoenen koos Velthuizen voor een avontuur in het buitenland. Hij vertrok naar het Spaanse Hércules Alicante, maar dit werd geen succes. Met slechts drie wedstrijden achter zijn naam vertrok hij weer uit Spanje om terug te keren bij Vitesse. Na opnieuw vijf seizoenen bij de club uit Arnhem vertrok hij afgelopen zomer naar Hapoel Haifa. Bij de Israëlische voetbalclub staat Velthuizen momenteel nog steeds onder contract.

Foto’s: Pro Shots