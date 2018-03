Beelden: Nederlandse doelmannen die, net als Mark Flekken, enorm in de fout gingen

Door een enorme fout ging doelman Mark Flekken afgelopen weekend de hele wereld over. Maar uiteraard is dit niet de eerste Nederlandse doelman die de fout in gaat. Voetbalonline.nl heeft vier vergelijkbare incidenten op een rijtje gezet.

1. Chiel Kramer, RKC Waalwijk – Almere City

Almere City-doelman Chiel Kramer ging op 17 april 2017 de wereld over. De doelman ging met zijn ploeg op bezoek bij RKC Waalwijk en een onoplettend moment koste de bezoekers de drie punten. Chiel Kramer ging namelijk in de fout en daar profiteerde Pieter Langedijk van, die zo de 1-1 binnen kon schieten.

2. Jasper Cillessen, Ajax – sc Heerenveen

Ook Jasper Cillessen ging een keer enorm in de fout. Toen de doelman nog onder contract stond bij Ajax probeerde de doelman de bal binnen de lijnen te houden, maar dit liep fout af. Mitchell te Vrede profiteerde van het zwakke moment van de doelman en schoot de 5-2 tegen de netten. Gelukkig voor Cillessen bleef het bij 5-2 en won Ajax de wedstrijd.

3. Kenneth Vermeer, AZ – Feyenoord

In het seizoen 2014-2015 dacht Feyenoord met een 0-4 overwinning weer naar huis te gaan. Dit liep echter iets anders, want Kenneth Vermeer maakte een enorme blunder en het werd dus nog 1-4. Het doelpunt kwam echter op naam van verdediger Sven van Beek, die de bal speelde naar de ongelukkige Feyenoord-doelman.

(Na 42 seconden)

4. Mark Flekken, MSV Duisburg – Ingolstadt

Zoals gezegd ging Mark Flekken afgelopen weekend enorm in de fout. De doelman van MSV Duisburg dacht met zijn ploeg op 2-0 te zijn gekomen, maar het doelpunt werd afgekeurd. Uit de tegenaanval kwamen de bezoekers op 1-1, terwijl Flekken even rustig iets aan het drinken was. De Nederlandse doelman kwam goed weg, want zijn club won uiteindelijk met 2-1.

5. Mickey van der Hart, Go Ahead Eagles – Ajax

In februari 2015 trad Mickey van der Hart met Go Ahead Eagles aan tegen Ajax. Voor de doelman werd dit een dag om nooit te vergeten. De doelman werd op dat moment gehuurd van de Amsterdamse club en ging enorm in de fout. Door de blunder in de slotfase won Ajax de wedstrijd met 1-2 en kwam Wesley Verhoek met een eigen doelpunt op het scorebord.

Foto: Pro Shots