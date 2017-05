Vergeten spelers: Agustien, Pranjić en Sarpong

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Kemy Agustien

Kemy Agustien begon zijn profcarrière bij de Tilburgse voetbalclub Willem II. In 2006 maakte hij een transfer naar AZ. Door de club uit Alkmaar werd hij verhuurd aan Roda JC, Birmingham City en RKC Waalwijk. In 2010 verliet hij AZ definitief en vertrok naar Wales om te gaan spelen bij Swansea City. Ook Swansea City verhuurde de middenvelder. Hij ging namelijk voor een aantal maanden naar Crystal Palace. In 2013 verliet hij Wales definitief en ging spelen bij Brighton & Hove Albion FC. Daarna speelde Agustien nog bij de clubs Vendsyssel FF, Hamilton Academical FC en FC Dordrecht. Momenteel staat hij onder contract bij de Filipijnse voetbalclub Global Cebu FC.

Danijel Pranjić

Danijel Pranjić begon zijn profcarrière in Kroatië en speelde daar bij NAŠK Nasice, NK Papuk Orahovica, NK Belišće, NK Osijek en Dinamo Zagreb. Daarna vertrok hij naar Nederland en tekende een contract bij sc Heerenveen. Na vier seizoenen in de Eredivisie vertrok hij medio 2009 naar Bayern München. In juli 2012 stapte hij transfervrij over naar Sporting Lissabon. De club uit Portugal verhuurde de Kroaat vervolgens aan Celta de Vigo. In de seizoenen 2013-2014, 2014-2015 en 2015-2016 speelde hij bij Panathinaikos FC. Sinds afgelopen september staat Pranjić onder contract bij de Sloveense club FC Koper.

Jeffrey Sarpong

Jeffrey Sarpong doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte zijn profdebuut in de bekerwedstrijd FC Eindhoven – Ajax. Hij stond tot medio 2010 onder contract bij Ajax, maar werd in het seizoen 2009-2010 een half jaar verhuurd aan NEC. Na zijn tijd bij Ajax vertrok Sarpong naar Real Sociedad. De Spaanse club verhuurde de Amsterdammer aan NAC Breda en Hércules Alicante. In 2013 keerde hij definitief terug naar Nederland en tekende een driejarig contract bij, de club waar hij eerder als huurling actief was, NAC Breda. Daarna speelde Sarpong nog bij Wellington Phoenix. Momenteel staat hij onder contract bij de Griekse voetbalclub PAE Veria.

Foto’s: Pro Shots