Vergeten spelers: Alberg, Bonevacia en Van der Weg

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Roland Alberg

Roland Alberg speelde in de jeugd bij AZ, maar het kwam nooit tot een officiële wedstrijd in het eerste elftal van de club uit Alkmaar. Alberg debuteerde in augustus 2011 in het profvoetbal bij Excelsior. Na anderhalf jaar bij de Rotterdamse club ging Alberg naar de Turkse club Elazığspor. Na een half jaar in Turkije keerde de middenvelder terug naar Nederland om bij ADO Den Haag te gaan spelen. In februari 2016 stapte hij over naar zijn huidige club Philadelphia Union.

Roly Bonevacia

Op 14 augustus 2010 debuteerde Roly Bonevacia voor Ajax in de wedstrijd tegen Vitesse. Maar hij speelde de rest van het seizoen niet meer voor het eerste elftal van Ajax. In het seizoen 2011-2012 werd Bonevacia verhuurd aan NAC Breda. Toen hij terugkeerde bij Ajax speelde Bonevacia bij Jong Ajax. In december 2012 werd bekend dat Roda JC de middenvelder huurde van de Amsterdamse club. Hij stapte daarna definitief over naar Roda JC. In 2014 verruilde hij Roda JC voor de Nieuw-Zeelandse voetbalclub Wellington Phoenix FC. Daar staat Bonevacia momenteel nog steeds onder contract.

Kenny van der Weg

Kenny van der Weg speelde vanaf 2006 in de jeugd van NAC Breda. Op 20 oktober 2012 debuteerde hij in het eerste elftal in de wedstrijd tegen Vitesse. Kenny van der Weg stond in totaal vier jaar onder contract bij NAC Breda, maar verliet de club in 2016 transfervrij. Hij vertrok naar zijn huidige club Ross County.

Foto’s: Pro Shots