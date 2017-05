Vergeten spelers: Andersen, Ortiz en Wijnaldum

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Lucas Andersen

Lucas Andersen brak door bij Aalborg BK en speelde ruim één jaar in het eerste elftal van de Deense club. Daarna vertrok hij naar Nederland en tekende een contract bij Ajax. De middenvelder wist echter nooit te overtuigen bij de Amsterdamse club en werd in het seizoen 2015-2016 verhuurd aan Willem II. In juli 2016 verliet hij Ajax definitief en tekende een contract bij de Zwitserse club Grasshopper. Daar staat hij momenteel onder contract tot medio 2020.

Celso Ortiz

Celso Ortiz begon zijn profcarrière in zijn geboorteland Paraguay bij de club Cerro Porteño. Na twee seizoenen in de Liga Paraguaya vertrok hij in januari 2010 naar AZ. Bij de club uit Alkmaar hebben we de middenvelder zeven seizoenen kunnen bewonderen, maar vorige zomer koos hij ervoor om Nederland te verruilen voor Mexico. Daar staat Ortiz momenteel tot medio 2020 onder contract bij CF Monterrey.

Giliano Wijnaldum

Giliano Wijnaldum hebben we op de Nederlandse velden bij verschillende clubs gezien. Tussen juli 2010 en juli 2013 speelde hij bij AZ. Vervolgens speelde hij één seizoen bij FC Groningen en één seizoen bij Go Ahead Eagles. Medio 2015 verliet hij Nederland en tekende een contract bij de Duitse club VfL Bochum, maar ook hier bleef hij maar één seizoen. Nadat hij een half jaar zonder club had gezeten, tekende hij in januari 2017 een contract bij Philadelphia Union. Door de Amerikaanse club wordt hij momenteel verhuurd aan Bethlehem Steel FC, dat uitkomt op het één-na-hoogste in de Verenigde Staten.

Foto: Pro Shots