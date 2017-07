Vergeten spelers: Andrade, Cissé en Cullen

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Bruno Andrade

Sinds Bruno Andrade uit Nederland is vertrokken, horen we eigenlijk niks meer van hem. De Braziliaan begon zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Grêmio Osasco Audax. Door de club werd hij twee keer verhuurd, namelijk aan Reggina Calcio en Helmond Sport. In juli 2009 maakte hij definitief de overstap naar de club uit Helmond. Daar bleef hij twee seizoenen en vertrok vervolgens naar VV St. Truiden. In janurai 2013 keerde hij terug naar Brazilië en ging spelen voor zijn oude club Grêmio Osasco Audax. Vervolgens keerde hij in de zomer van 2013 terug naar Nederland om bij Willem II te gaan spelen. Na drie en een half jaar bij de club uit Tilburg vertrok Andrade naar zijn huidige werkgever Hapoel Kfar Saba, dat uitkomt op het tweede niveau in Israël.

Sekou Cissé

Ook Sekou Cissé is vertrokken uit Nederland en een beetje van de radar verdwenen. De Ivoriaan kwam in 2004 naar de Eredivisie toen hij bij Roda JC een contract tekende. In totaal stond hij vijf seizoenen onder contract bij de Limburgse club. Na Roda JC zette hij zijn loopbaan voort bij Feyenoord, waar hij voor 3,5 miljoen euro naar toe ging. Echter werd zijn tijd in Rotterdam geen succes en begin 2014 vertrok hij transfervrij naar RKC Genk. De Belgische club verhuurde hem vervolgens in het seizoen 2015-2016 aan het Franse FC Sochaux. Na even te zijn teruggekeerd bij RKC Genk vertrok Cissé vorige zomer naar GFC Ajaccio. De club komt momenteel uit op het tweede niveau in Frankrijk.

Robert Cullen

Via verschillende Japanse clubs kwam Robert Cullen in januari 2011 terecht bij VVV-Venlo. Bij de club uit Limburg bleef de Japanner twee en een half jaar. Vervolgens zat Cullen even zonder club, maar tekende in oktober 2013 een contract bij de Thaise voetbalclub Suphanburi FC. In 2015 vertrok hij uit Thailand en ging spelen bij het Zuid-Koreaanse Seoul E-Land FC. Vervolgens kwam hij opnieuw zonder club te zitten, maar sinds oktober 2016 speelt hij in India bij NorthEast United FC.

Foto’s: Pro Shots