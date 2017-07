Vergeten spelers: Andriuškevičius, Kâzım-Richards en Poepon

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Vytautas Andriuškevičius

Vytautas Andriuškevičius begon zijn profcarrière in 2007 bij de Litouwse club FBK Kaunas. In 2010 verruilde hij zijn geboorteland voor Polen. Daar tekende hij een contract bij Lechia Gdańsk. Vervolgens kwam hij via de Zweedse club Djurgårdens IF terecht in Nederland, om bij SC Cambuur te gaan spelen. Bij de club uit Leeuwarden stond de verdediger twee seizoenen onder contract. Vorige zomer verruilde hij Nederland voor een Amerikaans avontuur. Hij tekende namelijk een contract bij de club Portland Timbers, waar hij momenteel tot 31 decmeber 2017 onder contract staat.

Colin Kâzım-Richards

Nog iemand die de meeste een beetje uit het oog verloren zijn is Colin Kâzım-Richards. De aanvaller stond, voordat hij bij Feyenoord terecht kwam, onder contract bij veel verschillende clubs. Zo speelde hij onder andere bij Sheffield United FC, Fenerbahçe SK, Galatasaray SK en Bursaspor. Laatstgenoemde verhuurde hem in het seizoen 2014-2015 aan Feyenoord. De Rotterdamse club nam hem in juli 2015 definitief over, maar Kâzım-Richards wist nooit echt te overtuigen bij de Nederlandse club. In februari 2016 vertrok hij naar Schotland en tekende een contract bij Celtic FC. Sinds juni 2016 speelt hij in Brazilië, eerst bij Coritiba FC en momenteel bij SC Corinthians.

Rydell Poepon

Rydell Poepon wist het bij Ajax te schoppen tot de senioren, maar wist nooit echt te overtuigen bij de Amsterdamse club. Na een verhuurperiode aan Willem II ging hij in 2008 naar Sparta Rotterdam. Vervolgens kwam de aanvaller via De Graafschap terecht bij ADO Den Haag. In het seizoen 2013-2014 speelde hij op huurbasis bij NAC Breda. In de zomer van 2014 verliet hij ADO Den Haag definitief en vertrok naar de Franse club Valenciennes FC. Daar stond Poepon maar één seizoen onder contract en ging daarna naar FK Qarabağ. In januari 2016 keerde hij terug naar Nederland om voor Roda JC te gaan spelen. Sinds vorige zomer staat de Amsterdammer onder contract bij Boluspor.

Foto’s: Pro Shots