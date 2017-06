Vergeten spelers: Bahia, Lodeiro en Németh

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

André Bahia

André Bahia begon zijn profcarrière in zijn geboorteland Brazilië bij de club Flamengo. In 2004 werd hij een aantal maanden verhuurd aan Palmeiras. Na nog even te zijn teruggekeerd bij Flamengo vertrok hij in januari 2005 naar Feyenoord. Daar speelde de verdediger tot juli 2011 en vertrok vervolgens naar de Turkse club Samsunspor. Medio 2012 kwam hij zonder club te zitten, maar tekende begin 2013 een contract bij Botafogo. Sinds januari 2015 staat hij onder contract bij Shonan Bellmare.

Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro maakte in januari 2010 de overstap van Club Nacional naar Ajax. Bij de Amsterdamse club speelde hij twee en een half jaar en vertrok vervolgens transfervrij naar Botafogo. In mei 2014 maakte hij een binnenlandse transfer en vertrok naar Corinthians. Begin 2015 verruilde hij Brazilië voor Argentinië en tekende een contract bij Boca Juniors. Sinds vorige zomer speelt de Uruguayaan bij Seattle Sounders FC.

Krisztián Németh

Krisztián Németh heeft bij veel clubs gespeeld in zijn carrière. Zo stond hij onder meer onder contract bij Liverpool FC, Olympiakos en MTK Budapest. In december 2011 verliet hij laatstgenoemde en tekende een contract bij RKC Waalwijk. Na een half jaar bij de Brabantse club ging hij naar Roda JC. Daarna kwam de Hongaar even zonder club te zitten. Via Sporting Kansas City kwam hij begin 2016 terecht bij zijn huidige club Al-Gharafa.

Foto: Pro Shots