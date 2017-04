Vergeten spelers: Boymans, Nwofor en Singh

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Ruud Boymans

Ruud Boymans brak door bij de Limburgse voetbalclub Fortuna Sittard. Na twee seizoenen in Sittard vertrok hij naar provinciegenoot VVV-Venlo. Ook hier bleef Boymans twee seizoenen. Mede door zijn doelpunten verdiende hij een transfer naar AZ, maar wist nooit echt te overtuigen in Alkmaar. Na verhuurperiodes aan N.E.C. en Willem II vertrok hij weer bij AZ en ging spelen bij FC Utrecht. Hier kende de Limburger twee goede seizoenen. Afgelopen zomer vertrok hij naar zijn huidige club Al-Shabab.

Uche Nwofor

Uche Nwofor speelde voordat hij in Nederland kwam bij de Nigeriaanse clubs Anambra Pilars, Shooting Stars en Enugu Rangers. Vanaf het seizoen 2011-2012 stond hij drie seizoenen onder contract bij VVV-Venlo, maar werd wel een half jaar verhuurd aan sc Heerenveen. In september 2014 vertrok hij uit Nederland en tekende een contract bij Lierse SK. Hier speelde de Nigeriaan één seizoen en vertrok toen naar Boavista FC. Met slechts vijf wedstrijden voor de Portugese club vertrok Nwofor naar zijn huidige club AS Trenčín.

Harmeet Singh

De Noor Harmeet Singh brak door in zijn geboorteland bij Vålerenga IF. Na vijf seizoenen vertrok hij uit Noorwegen en ging spelen bij Feyenoord. Hij tekende hij een contract voor twee jaar met een optie voor nog twee jaar, maar kwam weinig aan spelen toe en in januari 2014 werd zijn contract ontbonden. Via avonturen bij de Noorse club Molde FK en de Deense club FC Midtjylland kwam Singh terecht bij zijn huidige club Wisła Płock. Hier staat hij nog onder contract tot medio 2018.

Foto’s: Pro Shots