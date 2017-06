Vergeten spelers: Castelen, George en Verhoek

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Romeo Castelen

Veel voetballiefhebbers kennen Romeo Castelen vooral uit zijn tijd bij Feyenoord. Voordat hij bij Feyenoord terecht kwam, maakte hij echter al indruk bij ADO Den Haag. In 2007 verliet hij Nederland en tekende een contract bij HSV. Hij stond vijf jaar onder contract bij de club, maar wist er nooit echt door te breken. Na vervolgens even zonder club te hebben gezeten, vertrok hij in februari 2013 naar Volga Nizjni Novgorod. Bij de Russische club stond hij echter maar een paar maanden onder contract en keerde vervolgens terug naar Nederland om te gaan spelen bij RKC Waalwijk. Na één seizoen bij de Brabantse club en nog avonturen bij Western Sydney Wanderers en Suwon Samsung Bluewings FC kwam Castelen terecht bij zijn huidige club Zhejiang Yiteng.

Leroy George

Leroy George is nog niet heel erg lang geleden vertrokken uit Nederland. Hij speelde in Nederland eerst voor FC Utrecht en vervolgens voor NEC, maar koos in juli 2013 voor een buitenlands avontuur. Hij vertrok naar Azerbeidzjan en tekende een contract bij Qarabag Agdam. Daar bleef de aanvaller twee seizoenen en vertrok vervolgens naar Turkije. Via Göztepe kwam hij terecht bij Adana Demirspor, waar zijn contract afloopt op 30 juni 2017.

John Verhoek

John Verhoek heeft bij verschillende clubs gespeeld in Nederland. Hij begon zijn loopbaan bij FC Dordrecht, maar verruilde de club in 2010 voor FC Den Bosch. Begin 2011 vertrok de aanvaller naar Frankrijk en tekende een contract bij FC Stade Rennes. De Franse club verhuurde hem in het seizoen 2011-2012 aan ADO Den Haag. Na vervolgens even te zijn teruggekeerd bij FC Stade Rennes werd Verhoek opnieuw verhuurd, dit keer aan de Duitse club FSV Frankfurt. Medio 2013 verliet hij FC Stade Rennes definitief en tekende een contract bij FC St. Pauli. Daar bleef Verhoek drie jaar, maar in juli 2016 naar zijn huidige club 1.FC Heidenheim 1846. Bij de club, spelend in de 2. Bundesliga, heeft de aanvaller een contract tot juni 2018.

Foto’s: Pro Shots