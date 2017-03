Vergeten spelers: Castillion, Donald en Luijckx

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimović, Robben, Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten voetballers’ brengen we elke week drie oud-eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Geoffrey Castillion

Geoffrey Castillion maakte zijn profdebuut bij Ajax. Na verhuurperiodes aan RKC Waalwijk, Heracles Almelo en NEC koos de Amsterdammer voor een buitenlands avontuur. Castillion vertrok naar de Verenigde Staten om te gaan spelen voor New England Revolution. Met slechts één wedstrijd in de Major League Soccer achter zijn naam vertrok de aanvaller naar het Roemeense Universitatea Cluj. Maar omdat Universitatea Cluj degradeerde mocht Castillion transfervrij vertrekken. Na Hongaarse avonturen bij Debreceni VSC en Puskás FC kwam de Amsterdammer terecht bij de IJslandse club Víkingur Reykjavík. Hier staat de lange aanvaller momenteel nog steeds onder contract.

Mitchell Donald

Net als Geoffrey Castillion begon ook Mitchell Donald zijn carrière bij Ajax. Donald wist echter nooit een basisplaats te veroveren bij de club. Na een half jaar als huurling bij Willem II keerde de middenvelder terug naar Amsterdam. Al snel kreeg hij te horen dat zijn contract niet zou worden verlengt. Donald koos voor de overstap naar Roda JC. Voor de club uit Kerkrade speelde de middenvelder 91 wedstrijden totdat hij in april 2014 door zijn negatieve houding uit de selectie werd gezet. In juli 2014 tekende Donald een contract bij het Russische Mordovia Saransk. Na 14 wedstrijden voor de club werd hij verhuurd aan Rode Ster Belgrado. Rode Ster nam de middenvelder daarna definitief over. Donald staat momenteel tot 30 juni 2018 onder contract bij de club uit Belgrado.

Kees Luijckx

Kees Luijckx heeft in Nederland voor maar liefst vijf clubs gespeeld. Zijn carrière begon bij AZ. Maar bij de club uit Alkmaar wist hij nooit echt te overtuigen. Na verhuurperiodes aan Excelsior en ADO Den Haag vertrok Luijcks in 2010 naar NAC Breda. Hier groeide hij uit tot een vaste basisspeler. Na drie seizoenen stapte hij echter transfervrij over naar Roda JC. Maar omdat Roda JC degradeerde mocht Luijcks, door een clausule in zijn contract, transfervrij vertrekken. Hij koos voor een Grieks avontuur bij Niki Volos. Dit werd echter geen succes. Na een half jaar bij Videoton FC, kwam de verdediger terecht bij zijn huidige club SønderjyskE.