Vergeten spelers: Eghan, Higdon en Sankoh

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Shadrach Eghan

Shadrach Eghan kennen we uit zijn tijd bij FC Twente. Naast de wedstrijden die hij voor het eerste elftal van de club uit Enschede speelde, kwam hij ook uit voor Jong FC Twente. In 2016 werd hij een paar maanden verhuurd aan Stabaek IF. Medio 2016 keerde de Ghanees terug bij FC Twente en bleef daar tot begin dit jaar. In januari vertrok Eghan naar de Deense voetbalclub Vendsyssel FF. Daar staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Michael Higdon

Ook Michael Higdon is door veel mensen een beetje uit het oog verloren. De aanvaller begon zijn loopbaan bij Crewe Alexandra. In juli 2007 vertrok hij naar Schotland en stond daar onder contract bij Falkirk FC, St. Mirren FC en Motherwell FC. In juli 2013 kwam Higdon naar Nederland. Hij tekende namelijk een contract bij NEC. In augustus 2014 vertrok hij uit Nijmegen en tekende een contract bij Sheffield United. De club verhuurde hem in 2015 een aantal maanden aan Oldham Athletic. Na nog even te zijn teruggekeerd bij Sheffield United vertrok hij definitief naar Tranmere Rovers. Ook daar bleef hij niet lang en kwam vorige zomer zonder club te zitten. Sinds december speelt hij bij Bangor City FC, dat uitkomt op het hoogste niveau in Wales.

Gibril Sankoh

De derde speler die we onder de aandacht brengen is Gibril Sankoh. De verdediger moesten vluchten uit Sierra Leone en kwam terecht in Nederland. In 2004 kwam hij terecht bij Stormvogels Telstar en stond daar vervolgens een half jaar onder contract. Sankoh verdiende een transfer naar FC Groningen en groeide daar uit tot een vaste waarde. In 2010 liet hij Nederland achter zich. Hij tekende namelijk een contract bij FC Augsburg. Na zijn Duitse avontuur koos Sankoh voor een Chinees avontuur en tekende bij Henan Jianye. Na vervolgens even zonder club te hebben gezeten en te hebben gespeeld bij Roda JC, kwam Sankoh terecht bij zijn huidige club Meizhou Hakka. Bij de Chinese club staat hij momenteel onder contract tot november 2017.

Foto’s: Pro Shots