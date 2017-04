Vergeten spelers: Goossens, Reis en Zuiverloon

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

John Goossens

John Goossens doorliep de jeugdopleiding van Ajax maar tot een officieel debuut kwam het nooit. Na zijn overstap naar NEC maakte Goossens op 04 februari 2009 zijn debuut in de Eredivisie. Hij speelde ruim drie jaar voor de Nijmeegse club, voordat hij begin 2012 overstapte naar Feyenoord. Daar tekende hij een contract voor vier jaar, maar op 27 augustus 2014 werd zijn contract ontbonden. Goossens koos na Feyenoord voor een buitenlands avontuur en ging spelen bij de Indiase voetbalclub FC Pune City. Met slechts vier wedstrijden achter zijn naam vertrok Goossens uit India om in Roemenië bij FC Voluntari te gaan spelen. Ondertussen in hij alweer vertrokken uit Roemenië. Hij staat momenteel onder contract bij Chicago Fire.

Jonathan Reis

De Braziliaan Jonathan Reis hebben we op de Nederlandse velden kunnen zien bij PSV en Vitesse. Na zijn tijd in Arnhem keerde de aanvaller terug naar zijn geboorteland en tekende een contract bij EC Bahia. Na EC Bahia speelde hij nog voor drie andere Braziliaanse clubs, namelijk Tombense, Campolina en Brumadinho. Medio 2015 werd bekend dat Reis ging spelen voor het Turkse Boluspor. Na één seizoen in Turkije vertrok Reis naar de Japanse club Consadole Sapporo. Hier staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Gianni Zuiverloon

Gianni Zuiverloon begon zijn carrière bij Feyenoord. Na avonturen bij RKC Waalwijk en sc Heerenveen vertrok hij naar West Bromwich Albion. Hier speelde hij drie seizoenen en werd één seizoen verhuurd aan Ipswich Town. Nadat zijn contract werd ontbonden ging Zuiverloon naar RCD Mallorca. Medio 2012 werd hij door de club verhuurd aan zijn oude werkgever sc Heerenveen. Na zijn verhuurperiode vertrok Zuiverloon definitief bij RCD Mallorca en ging naar ADO Den Haag. Ook daar is Zuiverloon ondertussen weg. Hij speelt momenteel bij de Spaanse club Cultural Leonesa.

