Vergeten spelers: Gravenbeek, Ligeon en Ramsteijn

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Giovanni Gravenbeek

Giovanni Gravenbeek werd in 2009 toegevoegd aan het eerste elftal van Vitesse. Daar speelde hij echter maar één seizoen en vertrok toen naar Willem II. Na twee seizoenen bij de club uit Tilburg, tekende hij bij PEC Zwolle. Ook die club verliet hij na twee seizoenen. Via NEC en FC Dordrecht kwam hij vervolgens terecht bij FK Rudar Plevlja. Bij de Montenegrijnse club staat hij momenteel nog steeds onder contract.

Ruben Ligeon

Ruben Ligeon doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde op 15 oktober 2011 in het eerste elftal tegen AZ. Hij wist vervolgens nooit een basisplek te veroveren en speelde zijn wedstrijden voornamelijk in Jong Ajax. In 2015 werd hij een half jaar verhuurd aan NAC Breda en vervolgens een half jaar aan Willem II. Ook in 2016 werd hij een aantal maanden verhuurd, namelijk aan FC Utrecht. In de zomer van 2016 verliet hij Ajax definitief en ging spelen bij zijn huidige werkgever Slovan Bratislava.

Kaj Ramsteijn

Kaj Ramsteijn brak door bij Feyenoord en werd in het seizoen 2010-2011 verhuurd aan stadsgenoot Excelsior. Begin 2013 werd hij opnieuw verhuurd, namelijk aan VVV-Venlo. In augustus 2013 verhuurde Feyenoord hem voor de derde keer. Hij ging tijdelijk spelen bij Sparta Rotterdam. In de zomer van 2014 besloot hij Feyenoord definitief te verlaten. Hij vertrok naar Portugal en tekende een contract bij CS Marítimo. Zijn avontuur op het eiland Madeira was echter maar van korte duur, want in juli 2015 maakte hij de overstap naar Almere City. Sinds januari 2017 staat hij onder contract bij Aalesunds FK.

Foto’s: Pro Shots