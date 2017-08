Vergeten spelers: Gyasi, Kakuta en Oar

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Christian Eriksen, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Edwin Gyasi

Edwin Gyasi debuteerde in het profvoetbal toen hij door AZ verhuurd werd aan Telstar. Hij keerde na zijn verhuurperiode terug bij de Alkmaarse club, maar kwam in augustus 2011 zonder club te zitten. Januari 2012 trok De Graafschap de middenvelder op amateurbasis aan. Na drie maanden bij de club uit Doetinchem vertrok Gyasi naar FC Twente. Via Heracles Almelo kwam hij vervolgens terecht bij Roda JC. Daar stond hij ruim één jaar onder contract. Gyasi vervolgde zijn loopbaan bij zijn huidige club Aalesunds FK, dat uitkomt op het hoogste niveau in Noorwegen.

Gaël Kakuta

Gaël Kakuta brak door bij Chelsea FC, maar werd door de Londense club meerdere malen verhuurd. Hij speelde op huurbasis bij Fulham FC, Bolton Wanderers FC, Dijon FCO en kwam in augustus 2012 als huurling terecht bij Vitesse. Bij de club uit Arnhem speelde hij anderhalf jaar. Vervolgens verhuurde Chelsea FC hem nog aan Lazio Roma en Rayo Vallecano. In juli 2015 verliet hij de Engelse club definitief en tekende een contract bij Sevilla FC. Bij de Spaanse club stond hij slechts een half jaar onder contract en vertrok toen naar de Chinese club Hebei China Fortune, dat hem begin dit jaar een half jaar verhuurde aan Deportivo de La Coruña. Vorige maand verruilde Kakuta China voor Frankrijk en tekende een contract bij SC Amiens.

Tommy Oar

Nog iemand die momenteel in een minder bekende competitie speelt is Tommy Oar. De Australiër begon zijn loopbaan in zijn geboorteland bij Brisbane Roar FC. In de zomer van 2010 kwam hij in de Eredivisie terecht. Hij tekende namelijk een contract bij FC Utrecht. Bij de subtopper uit Nederland bleef hij vijf seizoenen en ging vervolgens transfervrij naar Ipswich Town FC. Bij de Engelse club stond hij slechts een half jaar onder contract en zat vervolgens even zonder club. Februari 2016 tekende hij een contract bij zijn oude club Brisbane Roar FC. Sinds vorige maand staat hij onder contract bij APOEL Nicosia.

