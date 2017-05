Vergeten spelers: Hooi, Quansah en Van der Velden

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Elson Hooi

Elson Hooi begon zijn profcarrière bij de NAC Breda. Door de Bredase club werd hij een half jaar verhuurd aan Viborg FF. Het eerste half jaar van 2016 werd hij opnieuw verhuurd, namelijk aan FC Volendam. In juli 2016 vertrok de aanvaller naar Ermis Aradippou. Daar stond ruim zeven maanden onder contract en vertrok toen naar zijn huidige club, het Deense Vendsyssel FF. Daar staat Hooi momenteel onder contract tot 30 juni 2017.

Kwame Quansah

Kwame Quansah debuteerde in het profvoetbal in zijn geboorteland Ghana bij de club Asante Kotoko. Ajax haalde de middenvelder in 2000 naar Europa. De Amsterdamse club verhuurde Quansah in het seizoen 2002-2003 aan Germinal Beerschot. In het seizoen 2003-2004 werd hij opnieuw verhuurd. Ditmaal aan de Zweedse club AIK Solna. Medio 2004 verliet hij Ajax definitief en ging naar Heracles Almelo. Na even geen club te hebben gehad speelt hij momenteel bij de Chinese club Qingdao Red Lions.

Nick van der Velden

In het seizoen 2003-2004 debuteerde Nick van der Velden in het profvoetbal bij RKC Waalwijk. Door de club werd hij in het seizoen 2005-2006 verhuurd aan FC Dordrecht. Medio 2006 vertrok hij definitief naar FC Dordrecht. Daarna stond hij in Nederland nog onder contract bij AZ, NEC, FC Groningen en Willem II. In juli 2016 vertrok hij naar Dundee United. Sinds april 2017 speelt hij in Indonesië bij de club Bali United Pusam FC.

Foto’s: Pro Shots