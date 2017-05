Vergeten spelers: John, Koenders en Međunjanin

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Joshua John

Joshua John brak door bij Sparta Rotterdam en speelde daar vijf en een half jaar als profvoetballer. Daarna maakte hij de overstap naar FC Twente. John kwam nauwelijks aan spelen toe en werd verhuurd aan FC Nordsjaelland. Na even terug te zijn gekeerd bij FC Twente ging de aanvaller in september 2013 definitief naar FC Nordsjaelland. Sinds augustus 2016 speelt hij bij de Turkse club Bursaspor.

Milano Koenders

Milano Koenders heeft bij aardig wat clubs gespeeld in Nederland. Hij begon zijn profcarrière bij RKC Waalwijk en maakte vervolgens de overstap naar AZ. Naast 21 wedstrijden voor de club uit Alkmaar speelde hij op huurbasis bij NEC, Sparta Rotterdam en NAC Breda. In de zomer van 2012 verkaste Koenders naar Heracles Almelo. Hier speelde hij drie seizoenen en kwam vervolgens zonder club te zitten. Sinds augustus 2016 speelt hij bij het Roemeense Concordia Chiajna.

Haris Međunjanin

Haris Međunjanin maakte zijn debuut in het profvoetbal bij AZ. Na drie seizoenen bij de club uit Alkmaar en één seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam vertrok hij naar Real Valladolid. Bij zowel Real Valladolid als zijn volgende clubs Maccabi Tel Aviv en Gaziantepspor stond Međunjanin twee jaar onder contract. In de zomer van 2014 ging hij naar Deportivo La Coruña. Daar werd zijn contract ontbonden en hij vertrok uit Spanje. Međunjanin ging spelen bij zijn oude club Maccabi Tel Aviv. Sinds begin dit jaar speelt hij bij Philadelphia Union.

Foto’s: Pro Shots