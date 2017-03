Vergeten spelers: De Sa, Schalk en Wormgoor

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers zoals Ibrahimovic, Robben en Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Lesley de Sa

In 2011 debuteerde Lesley de Sa voor Ajax. De aanvaller wist in zijn debuutwedstrijd meteen zijn eerste doelpunt te maken. Maar De Sa werd daarna nooit een vaste waarde bij de Amsterdammers. Zo speelde hij geregeld met Jong Ajax in de Jupiler League en werd daarnaast ook twee seizoenen verhuurt. Namelijk aan Go Ahead Eagles en Willem II. In mei 2016 werd bekend dat Lesley de Sa een contract tekende bij Slovan Bratislava. Hier staat De Sa momenteel nog steeds onder contract. Naast De Sa spelen dit seizoen ook de Nederlanders Joeri de Kamps, Ruben Ligeon en Mitchell Schet voor Slovan Bratislava.

Alex Schalk

Alex Schalk begon zijn voetbalcarrière bij NAC Breda. In 2011 maakte hij zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus. Na een aantal goede wedstrijden voor NAC Breda wist hij een basisspeler te worden, maar door een blessures moest de kleine aanvaller een tijd noodgedwongen toekijken. Hij kon, toen hij weer fit was, niet echt meer overtuigen. Daarom besloot NAC Breda om Schalk voor een half jaar te verhuren aan Jong PSV. Na de verhuurperiode vertrok Schalk definitief naar Go Ahead Eagles. Met slechts 25 wedstrijden achter zijn naam ging hij alweer weg uit Deventer. Schalk koos voor een Schots avontuur en tekende een contract bij zijn huidige club Ross County FC. Met deze club won Schalk vorig seizoen de Scottish League Cup.

Vito Wormgoor

Vito Wormgoor stond in het seizoen 2007-2008 onder contract bij Ajax, maar debuteerde nooit in het eerste elftal. Hij werd ontslagen en ging spelen bij FC Utrecht. Maar bij FC Utrecht wist de verdediger nooit echt te overtuigen en daarom werd hij verhuurd aan De Graafschap. In 2010 verhuisde hij definitief naar de club uit Doetinchem. Door zijn goede spel verdiende hij in 2012 een transfer naar ADO Den Haag. Hier groeide Wormgoor uit tot een vaste waarde. Na vier seizoenen bij ADO Den Haag koos de verdediger voor een buitenlands avontuur en ging spelen bij Aalesunds FK. Sinds 2017 komt hij uit voor een andere Noorse club, namelijk SK Brann.

Foto’s: Pro Shots