Vergeten spelers: Slijngard, Van der Struijk en Teijsse

Er zijn genoeg spelers die de Eredivisie hebben ingeruild voor een avontuur in het buitenland. Natuurlijk zien we toppers als Zlatan Ibrahimović, Arjen Robben en Luis Suárez wekelijks schitteren in de grootste Europese competities. Er zijn echter ook genoeg oud-Eredivisiespelers die momenteel hun brood verdienen in landen als China, Denemarken en Rusland. In de rubriek ‘Vergeten spelers’ brengen we elke week drie oud-Eredivisiespelers in beeld die nu hun geld verdienen in de minder bekende voetbalcompetities.

Donovan Slijngard

Donovan Slijngard heeft bij verschillende clubs gespeeld in Nederland. Hij begon zin profcarrière bij Ajax, maar speelde nooit een officiële wedstrijd in het eerste van de Amsterdamse club. Hij werd in het seizoen 2006-2007 verhuurd aan FC Groningen. In het seizoen 2008-2009 werd hij opnieuw verhuurd door Ajax, maar ditmaal aan Sparta Rotterdam. In juli 2009 vertrok hij definitief naar de club uit Rotterdam. Daar speelde de verdediger vijf seizoenen en vertrok vervolgens naar SC Cambuur. Sinds juli 2015 speelt hij bij de Litouwse voetbalclub Žalgiris Vilnius.

Frank van der Struijk

Frank van der Struijk kwam terecht in de jeugdopleiding van Willem II en maakte daar in 2004 zijn debuut in het profvoetbal. In juli 2008 vertrok de verdediger naar Vitesse. In 2010 keerde hij als huurling een aantal maanden terug bij zijn oude club Willem II. Medio 2014 keerde hij definitief terug op het oude nest in Tilburg. In de zomer van 2016 liet hij Nederland achter zich en koos voor een avontuur in Schotland. Daar staat hij momenteel namelijk tot mei 2017 onder contract bij Dundee United FC.

Kenny Teijsse

Kenny Teijsse speelde in de jeugd van FC Utrecht, maar debuteerde daar niet in het profvoetbal. De verdediger speelde namelijk in het seizoen 2012-2013 een half jaar bij FC Oss en maakte bij die club zijn debuut in het profvoetbal. Toen Teijsse terugkeerde bij FC Utrecht wist hij nooit echt te overtuigen en werd opnieuw verhuurd, namelijk eerst aan Helmond Sport en vervolgens aan Sparta Rotterdam. Medio 2015 verliet hij FC Utrecht definitief en vertrok naar Go Ahead Eagles. Sinds afgelopen januari staat hij onder contract bij de Amerikaanse voetbalclub San Francisco Deltas.

Foto: Pro Shots